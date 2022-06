de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid pakt uit met eigen bier op Tieltse Feesten

Traditioneel organiseert de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid tijdens de Tieltse Feesten een gelegenheidscafé op de hoek van de Markt en de Tramstraat. Dit jaar pakt de harmonie echter groots uit met een gloednieuw biertje: het TEF’ke.

Het is penningmeester Johan Vercoillie, die in zijn vrije tijd gepassioneerd met bier bezig is, die de kat de bel aan bond. “Als je weet dat Johan samen met zijn gezin een groot deel van hun vrije tijd spendeert aan het brouwen van bier, dan kon zo’n initiatief niet uitblijven”, vertelt voorzitter Rudi Ailliet.

“Zoals het etiket vermeldt, is het TEF’ke een sophisticated festival blond. Een goede mix tussen een pintje en een streekbier met hergisting op de fles dus. De naam bekt alleszins goed, is gerelateerd aan het evenement en is dus een dorstlesser die dringend geproefd moet worden. Nu is het nog gebrouwen speciaal voor VNA, maar wie weet wordt het wel een vaste waarde in de Tieltse horeca.”

Groter café

Het biertje is voor het eerst te verkrijgen tijdens de Tieltse Feesten in het VNA-café, dat dit jaar overigens nog groter zal zijn dan tijdens voorgaande edities. De opbrengst van het VNA-Café gaat integraal naar de werking van de muziekvereniging.

(TM)