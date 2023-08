De Kleinste Steeple en Mabatobato lokken duizenden bezoekers naar park Baron Casier in Waregem

Het familie-uitje bij uitstek tijdens de Waregem Koerse Feesten heet al jaren De Kleinste Steeple. Voor het internationaal straattheater, circus en de verschillende activiteiten zakten zaterdag zo’n 5.000 bezoekers af naar park Baron Casier. Op zondag was het de beurt aan Mabatobato, het muzikale en culinaire wereldfestival vierde zijn twintigste verjaardag.

Dag drie van de Waregem Koerse Feesten begon zaterdagmiddag met de gezellige Fair Trade Picknick. Nadien opende De Kleinste Steeple. Naast lokale jeugdbewegingen en andere verenigingen stonden er heel wat acrobatische en verrassende acts op het programma. Les Goulus uit Frankrijk gaven een karikaturale dressuurdemonstratie, Cie Afuma uit Togo jongleerde op gigantische steltlopers en de kinderen konden met een mini-auto door de carwash.

Diversiteit

“De namiddag is super verlopen. We zagen een mooie diversiteit aan optredens en vaste activiteiten”, reageert Joost Van de Kerkhove van cultuurcentrum De Schakel, dat De Kleinste Steeple organiseert. “In totaal mochten we zo’n 5.000 bezoekers verwelkomen in het park.”

Dolkomisch dansfeest

Tussen 18 en 19 uur trokken de gezinnen weg en stroomde er nieuw volk toe voor Waregem Koerse Music. Na Crooked Steps was het de beurt aan Noordkaap. De drie heren van Gestapo Knallmuzik maakten er nadien een absurd en dolkomisch dansfeest van. Afsluiten deed dj Gunther D.

Zondag vond er met De Geestige Koerse een topevent plaats bij De Geestige Put in de Caseelstraat. In park Baron Casier was het vanaf 15 uur tijd voor het exotische Mabatobato. Het wereldfestival vol muziek, animatie, beweging en culinaire verrassingen vierde zijn twintigste verjaardag. Het park liep opnieuw aardig vol voor deze geslaagde editie.

Drukte

Maandagavond staan Pommelien Thijs, Camille en Skyve feat. Flo Windey op het programma van Waregem Koerse Music, na de drukke jaarmarkt in de centrumstraten. Door de verwachte toeloop kan je ’s avonds via de Markt enkel naar binnen in het park. In de Stationsstraat, de Marcel Windelsstraat en de Keukeldam kan je wel nog naar binnen als naar buiten.