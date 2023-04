De Kapelle, Transvaal en Come Back doen mee aan Weekend van het volkscafé in Langemark-Poelkapelle

Ook in Langemark-Poelkapelle kun je in drie zaken terecht voor extra animatie naar aanleiding van het Weekend van het Volkscafé. In Poelkapelle is dat café De Kapelle, in Langemark de Come Back en in de Madonna café Transvaal.

Het Weekend van het volkscafé vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 april. Het gaat om een initiatief van Westtoer om cafés in de kijker te zetten door een mix van extra evenementen en leuke activiteiten. In Langemark-Poelkapelle kun je in drie volkse cafés terecht voor live animatie.

Op zaterdag 22 april kan je om 15 uur terecht in café De Kapelle (Brugseweg 130, Poelkapelle) waar Stijn Oyaert accordeon speelt à volonté.

Die Fröhliche Trappisten

Nog op zaterdag 22 april gaan de Noordzegermannen op muzikale verovering in Café Transvaal (Klerkenstraat 158, Madonna) om 19 uur.

Op zondag 23 april veroveren Die Fröhliche Trappisten een glimlach op alle gezichten in café Come Back (Markt 17, Langemark) om 16 uur. (TOGH)