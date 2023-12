De kaartjes voor het Cactusfestival 2024 vliegen de deur uit: zondag uitverkocht

Op twee dagen tijd was de zondag van het Cactusfestival 2024 in Brugge uit verkocht. “Dit kwam voor ons niet onverwacht, rekening houdend met de bekendgemaakte namen”, zegt Patrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum.

Met The War On Drugs, die op zondag 14 juli 2024 dit driedaags muziekfestival in het Brugse Minnewaterpark afsluit, haalt Cactus Muziekcentrum een klepper van formaat binnen. De band stond eerder al op onder andere Rock Werchter en Pukkelpop en veroverde in 2022 een mooie achtste plaats in de Tijdloze 100 met hun hit ‘Thinking Of A Place’.

Onderhandelen

Patrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum, is uitermate in zijn nopjes met de komst van The war on Drugs: “Het is de vrucht van maandenlang onderhandelen. Ik ben zelf een beetje verbaasd dat de groep echt geïnteresseerd was en we tot een overeenkomst gekomen zijn. Diverse factoren spelen een rol, niet alleen het financiële.”

“De reden dat The war on Drugs voor het Cactusfestival koos volgende zomer? Ik denk echt dat het een bewuste keuze is, deze musici houden van een direct contact met het publiek. Daarvoor is de locatie van ons klein festival én het intimistische kader van het Minnewaterpark in Brugge ideaal.”

“In de loop der jaren heeft het Cactusfestival toch een zekere reputatie opgebouwd. Artiesten zijn altijd aangenaam verrast, als ze hier optreden in dit stemmige Brugse park voor een beperkt publiek. Dat is qua sfeer totaal iets anders dan het Sportpaleis in Antwerpen.”

Bijna uitverkocht

“De zondag was op twee dagen volledig uitverkocht en ook voor de zaterdag 13 juli 2024 zijn ondertussen meer dan 50 procent van de beschikbare tickets verkocht. Rekening houdend met de bekendgemaakte namen, The War on Drugs en Patti Smith op zaterdag, komt dit voor ons niet onverwacht”, aldus Patrick Keersebilck.

Info en tickets: www.cactusfestival.be