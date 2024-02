De Hoppeschoppers organiseren eind juni hun laatste Hoppefesten in Veurne: “Nog één keer keihard knallen”

De Hoppeschoppers organiseren op vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni voor de 14de en laatste keer de Hoppefesten in het Will Tura Sportpark. “Het wordt ongetwijfeld de meest epische editie ooit”, zeggen De Hoppeschoppers.

Het worden dit jaar de 14de maar ook de laatste Hoppefesten. Op vrijdag is er traditioneel een grote afterwork en barbecue, op zaterdag is er het voetbaltornooi met barbecue en een stevige afterparty. De Hoppefesten staat voor een voetbaltornooi met een festivalgevoel. De organisatie is sinds jaar en dag in handen van vzw De Hoppeschoppers.

28 en 29 juni

2024 wordt een knotsgekke laatste keer, zo laat de organisatie weten. “Enerzijds nijpt ons hartje, want ja dit worden de laatste Hoppefesten”, melden De Hoppeschoppers. “Anderzijds zijn we enorm gemotiveerd om nog één keer keihard te knallen met ongetwijfeld de meest epische editie ooit. Zet maar 28 en 29 juni in je agenda en smoet mo je kietjes in.”

Twee competities

Er zullen zoals vorig jaar twee competities zijn: een voor de mannen en een voor de vrouwen. Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 maart 2024, klokslag 18 uur. “Pin alvast maar een memo in je smartphone, want het aantal voetbalteams is beperkt! Wie eerst komt, eerst maalt.” Na het voetbaltornooi zet het feestgedruis zich verder.

Jaartje ouder

De Hoppeschoppers worden dit jaar weer een jaartje ouder en raken wat minder betrokken. Doordat ze andere professionele prioriteiten hebben, is het moeilijk om dit te blijven organiseren in hun vrije tijd. Dit is dan ook de voornaamste reden van deze final edition. Ze willen nu nog een allerlaatste keer knallen. “Het moet een onvergetelijke afsluiter worden. Of dit het definitieve einde is? Dat zal de tijd uitwijzen”, zegt Bram Delva, van De Hoppeschoppers. “Misschien is er iemand anders die dit wil overnemen of komt het terug in een ander format? In deze huidige vorm onder de vlag van De Hoppeschoppers wordt de laatste keer. We verwachten een stormloop voor de inschrijvingen het voetbaltornooi. Er zullen 320 plaatsen zijn, snel zijn is dus de boodschap”, aldus nog Bram, die er al van bij het begin bij is.