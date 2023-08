De Herderfeesten behouden beproefde formule: met Herderrock en rommelmarkt

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus is het weer zover: de Herderfeesten op de wijk De Goede Herder. Een klassieker is het festival Herderrock, net als onder meer de rommelmarkt en de barbecue.

Herderrock zet op vrijdag 25 augustus vanaf 19.30 uur nabij zaal Sparrenhove de festiviteiten in. Er worden drie gratis optredens geserveerd. Eerst treedt het zeskoppige One Man’s Cavalry op met groepsleden uit onder andere Ichtegem. Daarna komt de rock- en popcoverband Noise Tit aan de beurt. En tot slot treedt de Rijselse groep Rachezeit op, een tributeband van de stevige Duitse metalformatie Rammstein.

Op zaterdag 26 augustus heeft van 6 tot 17 uur de rommelmarkt plaats in de Zwevezelestraat en directe omgeving. Ideaal voor wie tegen kleine prijsjes leuke spulletjes op de kop wil tikken. Tussen 10.30 en 12.30 uur zorgt het stadsbestuur voor een zogenoemde culturele injectie door de straatact Mister Clean aan te bieden. Een wel heel excentrieke poetsman komt de straat schoonvegen.

Om 18.30 uur wordt er aan Sparrenhove een openluchtmis opgedragen en om 19.30 uur heeft in de zaal een barbecue plaats. Volwassenen betalen 18 euro en kinderen onder de 12 jaar eten mee voor 10 euro. Inschrijven kan bij Astrid Decan van het wijkcomité, 050 21 32 75, in bakkerij Stefaan (Zwevezelestraat) of door een mailtje te sturen: vzwsparrenhove@gmail.com. Iedereen is vanzelfsprekend hartelijk welkom.

Obstakelspektakel

Op zondag 27 augustus start om 9 uur de gezamenlijke wielertoeristenrit van WTC De Herdertrappers, WTC Demoltrotters en WTC Triple. Om 11 uur is er een gratis aperitiefconcert met dankzij de stad The Key Sisters, drie zangeressen die swingende muziek uit de jaren 1940 en 1950 brengen.

Om 13.30 uur wordt er in samenwerking met Klimber een obstakelspektakel aangeboden met een hindernissenparcours voor jong en oud. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan de dag zelf of op voorhand via eve@klimber.be.

Om 19 uur wordt de kermis in zaal Sparrenhove afgerond met een gezellige pastakaarting. (JS)