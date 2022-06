De Haan wil andere locatie voor muziekfestival Beachland

“Blankenberge organiseert het muziekfestival Beachland grotendeels op het strand van De Haan en elke keer zijn er problemen met zwerfvuil en overlast en worden de duinen beschadigd”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open&N-VA).

Toen Marleen Maes (Groen) hierover donderdagavond interpelleerde op de gemeenteraad, kreeg ze van Vandaele een onverwacht antwoord: hij liet weten dat De Haan vanaf volgend jaar geen toelating meer geeft voor Beachland. “Omdat het onmogelijk is om zo’n festival te houden zonder de duinen te beschadigen. De zone ligt vlakbij VEN- en habitatrichtlijngebied, en het Agentschap Natuur en Bos legde ons in een recent schrijven strenge voorwaarden op. Een daarvan is dat de embryonale duinen, die daar zijn ontstaan nadat Beachland door Corona twee jaar lang niet kon doorgaan, niet aangetast worden. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, eigenaar van het strand, nam die voorwaarden over”, klinkt het.

De Haan gaat dus nog een stap verder door het festival te verbieden. “Wij hebben Blankenberge laten weten dat ook wij ons achter de voorwaarden van het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust scharen, en als gemeente geen inbreuk wensen op het Natuurdecreet.” Het vorige gemeentebestuur van De Haan had Blankenberge de toelating gegeven om het festival te organiseren zonder dat elk jaar opnieuw te moeten aanvragen. Volgens Vandaele is die toezegging waardeloos omdat meerjarige verbintenissen door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden, en dat is niet gebeurd. Omdat de organisatie en de publiciteit voor de editie van begin juli al volop loopt, wou De Haan voor dit jaar geen stokken meer in de wielen steken.