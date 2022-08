De Haan gaat opnieuw de retrotoer op met Porsche Classic Coast Tour en Oude Klepper Parade

Met de vijfde editie van de Porsche Classic Coast Tour op zaterdag en de 31ste editie van de Oude Klepper Parade op zondag, zet De Haan zich dit weekend nogmaals in de kijker als dé retrobadplaats bij uitstek. “Twee weken na Trammelant verwachten we opnieuw duizenden toeschouwers”, klinkt het.

In 2019 vierde de vzw Oude Klepper Parade nog zijn dertigjarig bestaan met een tweedaagse jubileumeditie. “Dat zou meteen ook de laatste editie worden, maar omwille van de jarenlange goede samenwerking kon het bestuur toch overtuigd worden om dit prachtig evenement voort te zetten”, vertelt Rudi Cattrysse, schepen van Roerend erfgoed en Cultuur in De Haan, dat al meer dan twintig jaar gastbadplaats is voor de retrorally.

De Oude Klepper Parade trekt elk jaar ook heel wat deelnemers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Met hun motorfietsen van voor 1920 trekken ze eerst door de villawijk Concessie, daarna volgt een rondrit door de polders.

Voor retro-liefhebbers

Daags voordien, op zaterdag 20 augustus, is er de vijfde editie van de Porsche Classic Coast Tour. Deze bouwt voort op zijn sterke reputatie van de voorbije jaren. Het bestaande concours voor klassieke Porsches wordt verder uitgebreid en er wordt dit jaar ook een expo georganiseerd met als thema vijftig jaar Porsche 911 RS 2.7 en een extra eerbetoon aan aircooled RS-iconen.

“Liefhebbers van vooroorlogse motorfietsen en classic Porsches komen dit weekend dus zeker aan hun trekken in De Haan. Met het aangekondigde mooi weer verwachten we twee weken na Trammelant opnieuw duizenden toeschouwers; niet alleen dagjesmensen maar ook toeristen die hier voor de beleving van beide oldtimerevenementen een volledig weekend verblijven”, klinkt het.

Concours d’élégance

De Porsche Classic Coast Tour strijkt zaterdag vanaf 10 uur neer in het parkdomein La Potinière en de Leopoldlaan met een doorlopende concours d’élégance, de oude kleppers zijn zondag vanaf 9.30 uur te bezichtigen aan het gemeentehuis. De rondrit start om 11 uur.