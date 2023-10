De Grote Oversteek lokt veel volk naar de stadionvijvers: “Voorraad drijvende lantaarns meteen op”

Vrijdagavond kon je in het Regenboogpark drijvende lantaarns met een persoonlijke boodschap het water op sturen. Heel wat geïnteresseerden gaven kleur aan de duistere stadionvijvers.

De Grote Oversteek was de eerste van enkele activiteiten in aanloop naar de jaarlijkse trektocht richting begraafplaatsen. Het stadsbestuur wil de komende periode rouw en afscheid bespreekbaar maken. Dat doet het samen met Reveil, een jonge organisatie die de stille rouwcultuur wil aanpakken met warme initiatieven.

Van 19 tot 22 uur kon men tijdens De Grote Oversteek in het Regenboogpark een drijvende lantaarn het water op sturen, met een persoonlijke boodschap op als eerbetoon aan overleden dierbaren. Leerlingen van de stedelijke kunstacademie creëerden de stemming met passende livemuziek. Kinderen genoten van het kleurrijk spektakel op de stadionvijvers. Anderen bleven ingetogen naar het water staren.

2.000 lantaarns

Het stadsbestuur en enkele verenigingen zorgden voor een hapje en een drankje. De aanwezigen reageerden positief op het initiatief. De Grote Oversteek had iets tussen een intiem openluchtconcert en een gezellige kerstmarkt. Ook de organiserende diensten zijn opgetogen met de opkomst. “We hadden 2.000 lantaarns voorzien, die waren meteen op. Gelukkig vonden we er via via snel nog enkele extra.”

Diezelfde avond stond acteur Johan Terryn op de planken van cc De Schakel met een luchtige conference “over dat ene gevoel dat we allemaal kennen en liefst niet willen hebben op ons sterfbed: spijt”.

Vanaf dinsdag 24 oktober worden er warme troostplekken ingericht op de verschillende begraafplaatsen. Naast muziek is er ook plaats voor poëzie en levensverhalen uit de Verhalenbank van Reveil. Meer info vind je via www.waregem.be/reveil.