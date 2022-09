De Grote Oversteek: boodschappen vol troost op kaarsen in de Brugse reitjes

Als sluitstuk van het project ‘The Healing Museum’ organiseerde Musea Brugge donderdagavond ‘De Grote Oversteek’: Bruggelingen en bezoekers aan Brugge konden een boodschap achterlaten voor een gestorven dierbare op een van de duizenden kaarsjes in de Brugse reitjes.

Afscheid, dood, verlies en rouw zijn deze herfst de grote thema’s van Musea Brugge. Tijdens de laatste week van de tentoonstelling van Otobong Nkanga en in de aanloop naar de opening van de expo ‘Oog in oog met de Dood’ rond de Vlaamse Primitief Hugo van der Goes op 28 oktober in het Sint-Janshospitaal, zet Musea Brugge verschillende troostvolle happenings op in en rond zijn locaties.

Troost

Het gaat om ‘The Healing Museum’: een evenementenreeks rond de vraag hoe kunst, muziek en schoonheid kunnen troosten, genezen en mensen samenbrengen. De stedelijke musea willen op die manier Brugge profileren als solidaire en zorgzame stad. Dit project geeft verlies, overlijden, verdriet, rouw, situaties van ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg een plek in de stad. Het wordt gerealiseerd in samenwerking met de vzw Reveil en de End-of-Life Care research group van de universiteiten VUB en UGent.

Zondag was er al een Soul Repair Café. Met Boodschap aan de Overkant konden de Bruggelingen de voorbije vijf dagen een berichtje schrijven naar iemand die er niet meer is, dat vervolgens geprojecteerd werd aan de Dijver. De apotheose van het festival rond verlies volgde op donderdagavond met De Grote Oversteek: al wie het wenste, kon bij valavond een boodschap achterlaten voor een dierbare op één van de duizenden kaarsjes op het water van de Brugse reien, tussen Dijver en Sint-Janshospitaal.

Wedergeboorte

Daarna was er een nocturne van de expo van de Nigeriaanse kunstenares Otobong Nkanga in het Sint-Janshospitaal, waar ook verlies, dood en wedergeboorte centraal staan. Die expo, met als titel ‘Underground the shade we lay grounded’, loopt nog tot en met zondag 25 september en zal wellicht afklokken op 35.000 bezoekers.

Daarmee is het één van de meest succesvolle expo’s rond een hedendaags kunstenaar die Musea Brugge devoorbije jaren op touw gezet heeft. Voor wie een blijvende herinering aan die expo wenst, is er de bijhorende en blijkbaar fel begeerde catalogus (45 euro), die bij de opening van de expo eind juni nog niet klaar was, maar nu al aan een tweede druk toe is.

Toevluchtsoord

Otobong Nkanga tovert het Sint-Janshospitaal om tot een toevluchtsoord voor reflectie, dialoog en herstel. Ze gebruikt installaties, sculpturen, tekeningen, wandtapijten en poëzie om zintuiglijke ontmoetingen te realiseren en mensen opnieuw te verbinden met hun materiële, spirituele en culturele omgeving.

Centraal in de expo staat de totaalinstallatie ‘Taste of a Stone’: een keienlandschap van kunst en verhalen dat uitnodigt om die verbinding te maken. Verbinding met de collectiestukken van Musea Brugge, met het werk van Otobong Nkanga, met elkaar en met de verschillende thema’s die Nkanga in haar expo aan bod laat komen, zoals vergankelijkheid en regeneratie. ‘Taste of a Stone’ verzoent en herenigt geest en gemoed.

Het transformeert de middeleeuwse ziekenzalen tot een etherische ruimte, een oord voor bezinning, dialoog en herstel. Wat het eeuwenoude Sint-Janshospitaal sinds 1150 ook was. Die spiritualiteit had eeuwenlang wel enkel een katholiek sausje.

