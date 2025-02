De Gouden Schoen blinkt nog feller in een compleet nieuw jasje vanuit casino Silt: “Een eer dat de uitreiking hier plaatsvindt”

De ‘Gouden Schoen’ met een uniek onderonsje van ex-winnaars, verrassende reportages en een live-uitreiking van de belangrijkste voetbalprijs, wordt vanavond dinsdag 4 februari om 20.40 uur uitgezonden vanuit casino Silt in Middelkerke.

Wie volgt Toby Alderweireld en Tessa Wullaert op als winnaar en winnares van de ‘Gouden Schoen’? En wie wordt de opvolger van Kevin De Bruyne als ‘Beste Belg in het Buitenland’? Op dinsdag 4 februari wordt de uitreiking van de meest prestigieuze voetbaltrofee van België uitgezonden vanuit het casino in Middelkerke. En die uitreiking ziet er dit jaar helemaal anders uit. Met een vernieuwde samensmelting van verrassende reportages, een uniek onderonsje van ex-Gouden Schoen-winnaars en een live-uitreiking van de belangrijkste voetbalprijs, zit de 71ste uitreiking van de Gouden Schoen dit jaar in een compleet nieuw jasje.

Op dinsdag 4 februari neemt Aster Nzeyimana de kijkers op sleeptouw naar het trainingscentrum van de Rode Duivels. In de kleedkamers van het nationale elftal ontvangt hij Ruud Vormer, Wesley Sonck, Marc Degryse en Steven Defour, die 24 uur in het oefencomplex verblijven. De voormalige Gouden Schoenen-winnaars blikken er op een luchtige manier terug op de hoogtepunten van het afgelopen voetbaljaar en voorspellen wie de opvolgers worden van Toby Alderweireld, Tessa Wullaert en Kevin De Bruyne. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit de thuisbasis van de Rode Duivels neemt Aster de kijker mee op een unieke roadtrip langs de hoofdrolspelers van het afgelopen voetbaljaar. In reportages doorspekt met verrassingen en emoties worden ze gehuldigd en overhandigt Aster de laureaten van de categorieën ‘Beste Belg in het Buitenland’, ‘Doelman van het Jaar’, ‘Belofte van het Jaar’, ‘Coach van het Jaar’ en ‘Goal van het Jaar’ persoonlijk hun trofee. Ook de beste vrouwelijke voetballer ontvangt tijdens een bezoekje van Aster haar Gouden Schoen.

Silt als gastheer

Voor de grote finale neemt Aster de kijker live mee naar het nagelnieuwe, maar nu al iconische Silt in Middelkerke. Aan de kust verzamelt de crème de la crème van het Belgische voetbal zich voor een gala-avond met alles erop en eraan, zoals ze die van de Gouden Schoen gewend zijn. Geflankeerd door Lies Vandenberghe en Maarten Breckx, reikt Aster Nzeyimana er live de Gouden Schoen uit aan de beste mannelijke speler op de Belgische grasvelden.

Aster Nzeyimana, host van de Gouden Schoen: “Het is een eer om opnieuw de meest iconische voetbalprijs van het land te mogen uitreiken, al zal mijn tweede keer er compleet anders uitzien. Vanuit de thuisbasis van de Rode Duivels maakten we samen met vier ex-Gouden Schoen-winnaars een uitzending rond de absolute hoogtepunten van het afgelopen voetbaljaar. De spelers die het verschil maakten, staan daarin centraal. Ik trek eropuit om hen te verrassen en om de trofeeën persoonlijk uit te delen. Zo blazen we onder meer Jan Vertonghen van zijn sokken met een bijzondere verrassing… Maar de grote vraag blijft natuurlijk: wie wint de felbegeerde Gouden Schoen? Voor het antwoord trekken we live naar Middelkerke, waar de crème de la crème van de voetbalwereld zich verzamelt voor een glamoureus voetbalfeest.”

In Silt in Middelkerke ruilen alle hoofdrolspelers uit de Belgische voetbalwereld de groene grasmat voor de glamour van de rode loper. De ontvangst van de gasten door VTM-sportanker Jonas Decleer en Céline Van Ouytsel is live te volgen op HLN. Terwijl de genodigden in Silt de awardshow bijwonen, neemt Aster de VTM-kijker mee naar het trainingscentrum van de Rode Duivels voor een verrassende roadtrip langs de spelers die hun stempel op het afgelopen seizoen drukten. Voor de grote apotheose en de uitreiking van de Gouden Schoenen, sluit de kijker uiteindelijk live aan bij de glamoureuze gala-avond in Silt.

Trotse burgemeester

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke: “Dat de Gouden Schoen dit jaar uitgereikt wordt in Silt is voor mij persoonlijk en voor onze inwoners een absolute eer. We hebben het hier tenslotte over de belangrijkste onderscheiding in ons nationale voetbal. Zo’n belangrijk event kan enkel in een prestigieuze locatie plaatsvinden en dan kom je natuurlijk als vanzelf naar Silt. We zijn met heel veel plezier gastgemeente want het bewijst dat Middelkerke stilaan een van de topbestemmingen in België is.”