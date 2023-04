De Gevleugelde Stad zorgt voor drie dagen sfeer en spektakel in Ieper

Met meer dan 60 geselecteerde gezelschappen of artiesten uit het nationaal en internationaal circus- en straattheatermilieu is De Gevleugelde Stad een unicum in zijn soort. Zeker en vast omdat het ook in de twintigste editie nog steeds gratis kan. Naar aanleiding van deze jubileumeditie, die plaatsvindt op 7, 8 en 9 april in Ieper, zetten we graag vier personen in de kijker die symbool staan voor elk onontbeerlijk onderdeel van De Gevleugelde Stad.

Familie Carton-Barthier: “Boeiende babbels in de wagen”

Filip Carton. © SD

Voor familie Carton-Barthier uit Sint-Jan is De Gevleugelde Stad vooral een kwestie van de handen uit de mouwen te steken als vrijwilligers, al is hun medewerking anders begonnen. Dat horen we van vader Filip Carton (55): “Eigenlijk zijn we zo’n vier jaar geleden gestart als gastgezin en dat was best verrijkend. We hadden een Italiaanse straatartiest en zijn Spaanse vriendin op bezoek en het jaar erop waren dat Nederlandse vuurmakers. Nu zijn we al een paar jaar geen gastgezin meer, omdat we aan de organisatoren vroegen waar ze ons het best konden gebruiken en dat bleek als medewerker tijdens het eigenlijke straattheaterfestival. Door mijn job kan ik in de paasvakantie meehelpen en ondertussen (vanaf 4 april, red.) help ik bij de administratie en het onthaal.”

Tijdens het festival zelf is Filip ook dit jaar weer chauffeur van dienst. “Ik haal dan artiesten of promotoren op naar de luchthavens van Zaventem of Charleroi. In de wagen komt het altijd tot boeiende babbels en uiteraard probeer ik dan in de mate van het mogelijke hun optreden bij te wonen. Als dat niet lukt dan is de bar ons laatste redmiddel om elkaar nog eens te zien.”

“Mijn echtgenote Joanique (51) staat aan het buffet waar artiesten en medewerkers krachten komen opdoen via een belegd broodje of een warme maaltijd. Onze dochter Lore (20) steekt daar ook haar handen uit de mouwen. Zoon Lukas (18) heeft het eerder voor techniek. Ik vermoed dat Lukas het minst kans heeft om zelf voorstellingen mee te pikken, want als helpende hand van de techniek op een locatie blijf je op post. Na afloop vertellen we thuis aan elkaar welke mooie acts we gezien hebben.”

Danny Poissonnier: “Gedetailleerde planning met kleur”

Danny Poissonnier. © SD

Ieperling Danny Poissonnier (59) heeft de negentien vorige editie allemaal meegemaakt en stuurt al 15 jaar zijn beelden door voor de fotowedstrijd. “In al de voorbije fototentoonstellingen werden in totaal 40 foto’s gebruikt die ik genomen had, voor de editie van 2023 waren dat er zelfs vier. Toen er in 2020 geen Gevleugelde Stad was, kon er dus in 2021 geen zo’n tentoonstelling doorgaan. Daarom stelde ik voor om er toch een te houden met een selectie uit mijn archief. Ik was daar best wel trots op.” Ondertussen is Danny druk bezig met het opmaken van een gedetailleerde planning. “Dat is zeker meer dan een dag werk. Wie niet voorbereid is, komt overal te laat. Ik bekijk de filmpjes op Facebook en geef ze dan een kleurquotering: groen is zeker gaan bekijken, paars betekent misschien en de rest valt jammer genoeg uit de boot. De voorstellingen die slechts één keer opgevoerd wordenn krijgen ook een speciale markering. Per dag probeer ik een beetje in dezelfde buurt te blijven, want anders lijkt het meer op een wandelwedstrijd. En als ik ’s nachts thuiskom, dan bekijk ik nog mijn beelden.”

Als geroutineerde hobbyfotograaf heeft Danny wel zijn voorkeuren. “Ik hou niet zo van acrobatie, maar mime kan men mij wel bekoren. Van zo’n voorstelling kun je sprekende beelden maken. Als ik iets fotografeer, schenk ik uiteraard aandacht aan de kadrering en dan denk ik onbewust al aan de lay-out voor de affiche.” Naar De Gevleugelde Stad gaan zonder fototoestel, is dat een optie? “Nee, geen denken aan! Mijn Nikon D700 gaat steevast mee. Verder hoop ik dat de deelnemende fotografen ook nu weer voldoende hoffelijk zullen zijn zodat iedereen ten volle kan genieten en foto’s schieten.”

Nathalie Vandenabeele: “Eindelijk opnieuw in Ieper”

Nathalie Vandenabeele. © SD

Dat geduld beloond wordt, bewijst het ‘Gevleugelde Stad’-verhaal van Amoukanama Circus uit het West-Afrikaanse Guinee. Nathalie Vandenabeele (33) maakt er onderdeel van uit en is als Vlaamse graag hun woordvoerder. “Het was de bedoeling om in 2019 hier al op te treden, maar de groepsleden kregen hun visa niet waardoor we de groepsact moesten annuleren. Na vier jaar is het ons, ook al was het heel nipt, eindelijk gelukt om hier in Ieper te staan.”

Als we vragen naar de sterkte van dit straattheater- en circusfestival heeft Nathalie direct tal van redenen klaar. “De enorme diversiteit en speelkansen zijn zowel voor artiesten als publiek een grote troef. Dat er ook programmatoren aanwezig zijn die acts willen boeken, opent de mogelijkheid om te toeren en ons project te delen. De informele sfeer, zowel met publiek als organisatoren is zeker ook een pluspunt.”

“Onze regisseur is Fransman en zelf ben ik Belgische, wat maakt dat er een cultuurverschil is. We hebben ondertussen allemaal onze grenzen verlegd, zowel individueel als in groep. Dat tonen we ook in het stuk, waarvan we een korte versie hebben voor publieke ruimte van 35 minuten. Die tonen we hier. Op basis daarvan zijn we nu een zaalversie van 75 minuten aan het maken en die gaat op 15 september in première in Brugge. Daarvoor zijn we in februari begonnen in Parijs en nu komen we juist terug van Marokko.”

FA laat de toeschouwer kennis maken met de tradities van West-Afrika via unieke acrobatische dans. “Je moet het zien als een menselijke reis door en over obstakels waarbij een stem wordt gegeven aan een verenigde en genereuze gemeenschap.”

Geert Gombeir: “Voor ons dubbel godsgeschenk”

Geert Gombeir. © SD

Voor event-organisatoren is De Gevleugelde Stad een dankbare driedaagse om ideetjes op te doen en contacten te leggen met artiesten en straattheatergezelschappen. Dat is wat we horen van Geert Gombeir (49), die met zijn Poperings evenementenbureau ‘Events Outside The Box’ al sedert 2012 het publiek en zijn opdrachtgevers wil verrassen.

“Dit gratis internationaal straattheaterfestival is voor ons een dubbel godsgeschenk. Eerst en vooral kunnen we de artiesten en gezelschappen zelf aan het werk zien, waardoor we hun act veel beter kunnen inschatten dan wanneer we dat moeten doen op basis van hun folder of videofragmenten. Daarnaast kunnen we op de vakbeurs ook de nodige contacten leggen met binnen- en buitenlandse acts. Het is verbazingwekkend welk divers aanbod De Gevleugelde Stad ons al 20 jaar lang weet te presenteren. We krijgen een mooie staalkaart van straattheater voorgeschoteld.”

De voorbereiding van zijn bezoek begint meestal pas de woensdag voor de Gevleugelde Stad. “Ik pluis de folder wel uit, maar laat me zeker ook graag verrassen. Op de eerste dag ga ik meestal gericht op zoek in functie van bepaalde opdrachten waar ik een act voor moet vinden. Zo ga ik dit weekend zeker kijken of er iets past in het kader van de Sint-Bernadusfeesten van Nieuwpoort, maar het kan evengoed zijn dat het gaat om een opdracht in Maaseik of voor het weekend van het volkscafé. Ik zou zeggen: laat je verrassen en geniet met een open geest en zoek niet altijd de platgetreden paadjes op. Dat is wat we met Events Outside The Box ook steeds proberen te doen.”