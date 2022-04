De Figuranten organiseert festival Mad World 2022 in Menen: “Script is al improviserend ontstaan”

Tot 24 juni organiseert De Figuranten haar jaarlijks festival Mad World. De kunstenorganisatie, die met de meest kwetsbaren in de maatschappij theater maakt, pakt uit met een bewerking van het klassieke Faustverhaal, een fotografisch drieluik, jongerentheater en een performance met spelers van een BUSO-school.

Op vrijdag 29 april om 19 uur spelen de jongeren die verblijven in jeugdpsychiatrie de Korbeel en De Patio uit Kortrijk het stuk Averno, een voorstelling rond de mythologische figuren uit de Griekse onderwereld.

Op zaterdag 30 april om 19 uur presenteren de spelers van BUSO-school De Pinker uit Poperinge Maandamano, een dadaïstische parade op het ritme van een eigen soundtrack.

Op 3 en 4 juni om 19 uur brengen de jongeren van De Figuranten met Bee-have een eigenzinnige voorstelling rond het thema vrijheid versus volgzaamheid.

Na elk van deze voorstellingen volgt een try-out van Beautiful Monster. Deze losse bewerking van het klassieke Faustverhaal mag het Mad Worldfestival op 22, 23 en 24 juni afsluiten. Tijdens het festival is de fototriptiek Still Stories Are Stories Still te bezichtigen. Fotograaf Tuur Uyttenhove creëerde samen met spelers uit psychiatrische centra van Menen, Ieper en Kortrijk drie tableaux vivants met een surreëel universum.

“Bij de verschillende voorstellingen zijn een 40-tal spelers betrokken”, zegt artistiek medewerker Annelore Smits. “We werken met kwetsbare personen; zowel jongere als volwassenen, mensen die een kort of lang traject doorlopen in de psychiatrie, mensen met een beperking… Voor heel wat spelers is dit hun eerste kennismaking met theater, anderen hebben al ervaring.”

‘Beautiful Monster’

In Beautiful Monster, geschreven en geregisseerd door Hein Mortier, buigen de spelers van de Figuranten zich over de vraag: is het de moeite waard om een kind te krijgen in deze soms gruwelijke wereld?

“Het element van het kind dat sterft komt in tien scènes telkens opnieuw terug. De personages maken een donkere reis, maar kiezen uiteindelijk voor de liefde”, vertelt Hein Mortier.

“Het script is deels al spelend en improviserend ontstaan en geëvolueerd. Samen met de acteurs gingen we op zoek naar betekenis. Via speltraining, het instuderen van de teksten en vooral dankzij veel spelplezier hebben we ons de voorstelling eigen gemaakt. Ik ben ook trots op het feit dat het script gepubliceerd zal worden in de nieuwe Wereldbibliotheek.”

(CB)