De Festivalzomer van … (slot): Ieperse dj en organisator Lennert Vintevogel: “Elk jaar een stap vooruit zetten”

In ‘De festivalzomer van…’ blikken we de komende weken vooruit naar de festivalzomer met mensen voor wie dit het hoogtepunt van het jaar is. Deze week is het aan dj en festivalorganisator Lennert Vintevogel.

De 26-jarige Ieperling Lennert Vintevogel is al van kleins af gepassioneerd door muziek. In 2012 brak hij door als dj Lennert V. “Dat gebeurde nadat ik een dj-contest won in het JOC van Ieper”, vertelt de business developer bij Tailpage in Sint-Niklaas. “Diezelfde periode begon ik als speaker bij BC Oostende. Intussen maakte ik daar dus elf van de voorbije twaalf opeenvolgende titels mee.”

Daarnaast is het organiseren van evenementen een van zijn favoriete bezigheden. “Ik ben wel nog actief als dj, maar het staat op een lager pitje mede door mijn vele andere bezigheden. Enkele jaren geleden startte ik met Les Amis een nieuw project op waarbij ik een duo vorm met mijn goeie kameraad Baptiste Ameel. Als dj heb ik doorheen de jaren toch enkele inspiratiebronnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Martin Solveig, Martin Garrix en James Hype.” Vijf jaar geleden startte hij samen met Niels Pierpont, Jeroen Crombez en Jordy Bequoye Highlight Festival op. Vorig jaar veranderden ze van locatie. Dit jaar staat hun vijfde editie voor de deur. “We bieden tijdens deze jubileumeditie voor het eerst eerst twee dagen festival aan. Op de eerste dag treden livebands op, waardoor we een breder doelpubliek aanspreken. Wie dat wenst kan trouwens ook een combiticket aankopen. We blijven gestaag groeien en dit op verschillende vlakken: organisatie, kwaliteit, oppervlakte en partnerships. Zolang we elk jaar een stap voorwaarts zetten, blijf ik heel gemotiveerd om mijn schouders hieronder te zetten.”

Jan Yperman Ziekenhuis

Dit jaar is er een mooie samenwerking met Jan Yperman Ziekenhuis. “Het ziekenhuis zal het 25-jarig bestaan bij ons vieren op vrijdag in de tent die op zaterdag dienst doet als viptent. Op zondag vindt er op dezelfde weide nog Kidzfestival plaats. Een van de hoogtepunten is voor mij de aanloop naar het festival. Het is hartverwarmend om te zien hoe een trouwe bende vrijwilligers ons ondersteunt.”

Tomorrowland

Lennert gaat ook elk jaar naar enkele andere festivals, met voorop Tomorrowland. “Dit jaar zal ik er tijdens de beide weekends zijn, het eerste weekend ga ik volledig en met een vaste vriendenbende. Het tweede weekend is het dan één dag en is het meer B2B-gericht. Voor wat Manu en Michiel Beers daar verwezenlijkt hebben, doe ik mijn petje voor af. Elk jaar verwelkomen ze 200 nationaliteiten. Zulke gepassioneerde mensen die steeds nuchter en met de voeten op de grond blijven. Hun aanpak is een voorbeeld voor velen en dit op vele vlakken: concept, storytelling en ook met de nodige aandacht voor de natuur. Ze zijn de grondleggers van hoe een kwalitatief festival anno 2023 eruit ziet en vormden een echte gamechanger in het landschap.” Ook op andere festivalweides kan je Lennert komende zomer terugvinden. “Ook Hype’O Dream, Ostend Beach en Fantasia staan op de planning, zo gaan we dus op bezoek bij de collega’s. Tot slot zal ik misschien nog naar Pukkelpop gaan”, besluit Lennert.