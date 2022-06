De Fanfare viert de communie van Michiel: “Schuif mee aan de plezantste lange tafel van Poperinge”

Op zondag 12 juni viert vzw De Fanfare de communie van Michiel. Iedereen is welkom voor koffie en taartjes op het binnenplein van het Sint-Michielscomplex. “Schuif mee aan de plezantste lange tafel van Poperinge”, zegt Pieter Verfaillie van vzw De Fanfare.

De bezielers van vzw De Fanfare zijn stuk voor stuk mensen die zich willen inzetten om een warme buurt te maken. “Dankzij het stadsbestuur van Poperinge kregen we de kans om op de fraaie binnentuin van de oude kunstacademie kleine, ongedwongen evenementen te organiseren die mensen dichter bij elkaar brengen. Dat lukt aardig.”

“We hebben na enkele activiteiten zoals een rommelmarktje, een winters feest, een dansavond en het Belgisch kampioenschap oud brood bolling, een trouw publiek dat blijft groeien. We spreken alle leeftijden aan en net dat maakt vzw De Fanfare een authentieke en vreugdevolle beleving”, zegt Pieter Verfaillie van vzw De Fanfare.

Lange koffietafel

Bij hun evenementen staat Michiel meestal centraal. “De naamkeuze heeft te maken met de naam van de site die het Sint-Michiels heet. Het is een speelse manier om met een glimlach onze evenementen aan te kondigen.” Zo wordt er op zondag 12 juni vanaf 14 uur de communie van Michiel gevierd.

“We zoeken meestal naar een grappige reden om mensen uit te nodigen. Deze keer worden we één grote familie. Net zoals Dendermonde zijn vier Heems kinderen heeft of Heulenaars hun Tineke, krijgt Poperinge zijn communicant Michieltje waar een feest wordt rond gebouwd waarop iedereen welkom is.”

“Het moet een zorgeloze middag worden aan een lange koffietafel onder de zomerse zon en er is ijstaart voor wie wil.

Op de binnentuin van de oude kunstacademie en oude bibliotheek van Poperinge wordt het communiefeest van 14 uur tot 20 uur gevierd. Het is te bereiken via de Sint-Annastraat. “Wij voorzien alles. Het is natuurlijk niet verboden om je op je paasbest te zetten (lacht).”

(LBR)