‘De eerste kerstmarkt van het jaar’ weer in de buxushoeve: “De zoektocht is vernieuwd”

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 november kan je voor de vijfde keer in Plantenshop Buxushoeve in de Abelestraat in Vlamertinge terecht voor de eerste kerstmarkt van het jaar. Naast de 35 diverse standen kan je er terecht voor de kerstboomwandeling en de vernieuwde zoektocht.

Kerstmarkt Buxushoeve vindt plaats in de Abelestraat 2, op het terrein van de gelijknamige Plantenshop. Vrijdag 17 november begint het om 17 uur, op zaterdag om 15 uur en op zondag 19 november gaan de deuren om 14 uur open.

“We proberen dat nog steeds zo te houden om de vroegste kerstmarkt van het jaar te zijn. We komen daar ook zo mee naar buiten. Al zijn er stilaan kapers op de kust”, vertelt mede-organisator Tommy Aeck (37) uit Ieper. “Samen met Koenraad Vandamme van De Buxushoeve, mijn vrouw Angelique Decroix stond hij mee aan de wieg van deze kerstmarkt. Intussen vervoegde ook Timothy Pareyn de organisatie.”

Parking

Vorig jaar barstte de kerstmarkt uit zijn voegen. “Het weer is een bepalende factor en dat zat vorig jaar mee. Over de driedaagse kwamen 7.500 à 8.000 bezoekers. Ergens hoop je dat wel, maar dat overtrof onze verwachtingen. We keken dit jaar dat er nog beter en veiliger geparkeerd kan worden. Zo kan er in de Bellestraat in visgraat geparkeerd worden en voorzien we vier golfkarretjes om af en aan te rijden.”

Het is de vijfde editie. “We zorgden voor deze speciale editie voor vernieuwde animatie. Op vrijdag komt De Toâpe Geraapte, zaterdag Knappe Koppen, Kartje Kilo en DJ WLS en zondag Airkesmachine. Bovendien is er ook kinderanimatie voorzien. Er zijn weer een 35-tal ambachtelijke kraampjes. Er zijn 13 nieuwe standhouders.”

Mooie variatie

“We waken er steeds over dat er een mooie variatie is van chocolade, kazen, noten, houtdraaier, juwelen, kerstdecoratie, haakwerk, enzovoort. Je maakt kans om een mooi prijzenpakket of een kerstboom te winnen. De kerstmarkt wordt opnieuw gecombineerd met de traditionele kerstboomwandeling. Er is ook een vernieuwde zoektocht voorzien.”

Kerstmarkt De Buxushoeve op 17, 18 en 19 november in de Abelestraat 2, Vlamertinge. Meer info: via Facebook ‘Kerstmarkt Buxushoeve’.