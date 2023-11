De drie toppers van de lichtbelevingswandeling Wintergloed in Brugge

Dit weekend is de vijfde editie van Wintergloed in Brugge gestart. Nog tot en met zondag 7 januari kunnen bezoekers deze lichtbelevingswandeling langs tien installaties afstappen. Het 2,5 km lange traject loopt onder meer langs de volkse wijk Sint-Gillis en het Gezellekwartier. Blauwe ‘Aurora’-lampen begeleiden de deelnemers. Onze indruk: de vijfde editie is de beste, alleszins veel beter dan het fletse spektakel vorig jaar! Wij selecteerden de drie toppers onder de lichtinstallaties.

1. De meest indrukwekkende installatie is ‘Story of the Swan’ aan het Jan van Eyckplein: het Genste lichtbureau CREATE.eu laat twee Brugse zwanen een liefdesduet dansen. De Spinolarei als Zwanenmeer. Tijdens Wintergloed wordt dit dé romantische plek bij uitstek. Wedden dat jonge koppels elkaar op die plek elkaar ‘eeuwige trouw’ beloven, met de zegen van de Vlaamse Primitief Jan Van Eyck? Minnewater en de Bonifaciusbrug hebben tijdelijk afgedaan voor huwelijksaanzoeken. Bovendien nodigt de ‘Story of the Swan’ de Brugge-bezoekers om Sint-Gillis en Gezellekwartier te ontdekken, met blauwe lichtjes als leidraad.

Onderwaterwereld

2. Een tweede hoogtepunt langs de 2,5 km lange wandeling is het lichtspektakel ‘Submerged’ aan het Rijksarchief op het pleintje langs de Predikherenrei. Je moet naar de hemel kijken, boven je doemt de magie van de onderwaterwereld op. Imaginaire kwallen, kreeften en walvissen zwemmen boven je. En je blijft bij hevig regenweer droog onder deze installatie!

Sierlijke choregrafie

3. We raden patisserie Van Mullem in de Vlamingstraat aan om nocturnes te organiseren tijdens Wintergloed. Zo kunnen bezoekers aan Wintergloed met een taartje en een warme chocolade met rum genieten van ‘Particular’: lichtdeeltjes brengen in een sierlijke choreografie de 19de eeuwse neorenaissance architectuur van de Stadsschouwburg tot leven. En laat dan via Spotify het Wintergloed-lied afspelen dat Bruggeling Jasper Bullynck, gitarist van Oscar & The Wolf componeerde, afspelen. Want die compositie is nergens langs het parcours te horen!

Info: visitbruges.be/winter