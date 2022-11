De Dolfijntjes blikvanger op openingsweekend GC Gilwe eind deze maand

Eind deze maand vindt de officiële opening van het gloednieuwe GC Gilwe in de Wervikstraat plaats. De nieuwbouw is een van de grootste investeringen ooit voor de stad Wervik. “Het openingsprogramma heeft aandacht voor alle gebruikers en mogelijkheden die het nieuwe GC Gilwe biedt”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit).

“De officiële opening van zo’n groot project kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdag is er een officiële openingszitting voor genodigden. Op zaterdag en zondag zijn vooral de verenigingen aan zet. Blikvanger tijdens het openingsweekend is de avondvoorstelling van De Dolfijntjes.”

“Iedereen is tijdens het openingsweekend van harte welkom om eens binnen te springen en een kijkje te komen nemen”, zegt schepen van Cultuur Bercy Slegers (CD&V). “Enkele activiteiten zijn specifiek op uitnodiging en voor De Dolfijntjes moet je vooraf een ticket kopen, maar voor de rest is alles gratis. We voorzien ook rondleidingen doorheen alle hoekjes en kantjes van het gloednieuwe GC.”

Rondleidingen

Zaterdag 26 november is er van 8 uur tot 9.30 uur een ‘Walking breakfast’ voor buren, verenigingen en stadsmedewerker. Van 10 uur tot 12.30 uur is er een gratis vorming smartphonefotografie voor verenigingen. Lesgever is Karel Waignein.

Van 13 uur tot 19.30 uur staan er standjes en zijn er activiteiten van verenigingen in de polyvalente zaal.

De bar wordt zaterdag en zondag uitgebaat door verenigingen. Om het uur worden van er 14 tot 17 uur rondleidingen voorzien voor bezoekers. Van 13 uur tot 19.30 uur zijn er Arcade games voor de jeugd en vindt de opening van JOC De Metropool plaats.

Om 13, 15 en 17 uur zijn er in de foyer toonmomenten door de Academie Muziek en Woord. Van 13 tot 19.30 uur vindt er in de leslokalen een expo van de Academie Beeldende Kunst plaats en worden de resultaten van het archeologisch onderzoek getoond. Ook zondag van 11 tot 18 uur. Om 20 uur is er een optreden van De Dolfijntjes met onder meer Wim Opbrouck en Wim Willaert. Tickets kosten 12 euro en zijn te koop via de webshop of de balie Vrije Tijd in het stadhuis. Vanaf 22 uur is er een fuif in JOC De Metropool.

Rode Duivels

De koninklijke toneelgilde Onder Ons geeft de geïnteresseerden van 10.30 uur tot 17 uur een inkijk achter de schermen. Om 10.30 uur is er de voorstelling van het nieuw Cultuurvademecum. In de schouwburgzaal is er om 10.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur en 15 uur een kortfilm voor kinderen.

Om 14 uur spelen de Rode Duivels op het WK tegen Marokko en is de wedstrijd op groot scherm te zien in de polyvalente zaal. Vanaf 16 uur is JOC De Metropool open en is er vanaf 16 uur in de polyvalente zaal een optreden van The MG Brothers met Marc Vermeersch en drummer Gino Kesteloot.

De opbrengst van de uitbating van de bars gedurende het volledig weekend wordt verdeeld onder alle deelnemende verenigingen. (EDB)