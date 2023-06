De Deurezetters maken van Sint-Jan Kermis opnieuw een volksfeest

De vierde zondag van juni staat op Sint-Jan Wingene synoniem voor Kermiszondag, en dat is dit jaar niet anders. Feestcomité De Deurezetters pakt opnieuw uit met een goedgevuld programma met plezier en ambiance voor elke leeftijd.

Feestcomité De Deurezetters organiseert al enkele jaren leuke activiteiten om wat leven in de brouwerij te brengen op Sint-Jan. In december vorig jaar was de Sinterklaasmarkt opnieuw een schot in de roos en met de traditionele kermis van Sint-Jan voor de deur slaan De Deurezetters opnieuw de handen in mekaar om iets leuks van te maken van het weekend.

“Het hele weekend door voorzien we enkele kermiskramen en daarnaast pakken we op zaterdag 24 en zondag 25 juni uit met een combinatie van bekende activiteiten en enkele nieuwe initiatieven”, steekt Dirk Demeyere van wal. Hij vormt samen met Jozef Patteeuw, Luc Lambert, Eddy Vandevyvere en Luc Vandaele het feestcomité met de onmisbare hulp van de dames en enkele vrijwilligers achter de schermen.

Kleuterwielrennen

Zo kunnen de allerkleinsten op zaterdagnamiddag om 14.30 uur deelnemen aan de eerste editie van de kleuterwielerwedstrijd. Kids van 3 tot en met 6 jaar zijn welkom voor een prijs van 3 euro waarbij elk deelnemertje een goodiebag krijgt.

Om 15.30 uur is het tijd voor Fitjan, een gratis activiteit waarbij iedereen aan de slag kan met fun slang, loop skiën, kantelmuur, springslag en trouwtrekken op het kerkplein. Vanaf 18 uur wordt dan het feest op gang getrokken met een optreden van The Panhandlers.

Op zondag gaat het kermisweekend onverminderd voort met de ondertussen goed gekende sneukeltocht van de Deurezetters. Starten kan tussen 13.30 en 15 uur aan de kerk om te genieten van een parcours van 30 kilometer met vier stops waar uiteraard iets lekkers wordt aangeboden. Kaarten zijn te verkrijgen in voorverkoop op het nummer 0477 34 24 56. (KD)

Voor meer info kan je steeds terecht op de Facebookpagina van DeDeurezetters.