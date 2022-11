De Branding organiseert kerstmarkt

Op 9 december organiseert De Branding een Kerstmarkt op hun terrein aan de Ringlaan 30.

“Ja hoor, je leest het goed. De warmste kerstmarkt van de streek is terug van weggeweest. Of misschien zeggen we beter ‘Marché de Noël’, want dit jaar is ons thema Frankrijk. Ja bonjour”, lacht Hilde van de organisatie. “We proberen onze kerstmarkt altijd te houden op de eerste vrijdag na Sinterklaas. We laten hem altijd voorgaan, ere wie ere toekomt.”

De kerstmarkt loopt van 16 tot 21 uur. Een namiddag en avond vol sfeer en gezelligheid. Geniet van muziek van onder andere Les Sacs à Sacs met Franse chansons en kerstliederen, de Meespeelfanfare De Letter Geletterden en Koor T’ Zingt. Verder zijn er diverse eet-en drankstandjes, kinderanimatie, originele geschenken en nog zoveel meer. Leuk detail: Hendrik Vandamme, voormalig directeur van de Branding, zal het frietkraam bemannen.