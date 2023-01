De Bommelaar viert veertigste verjaardag met gedurfde keuze: “Nooit heeft een productie zoveel bloed, zweet en tranen gekost”

Toneelkring De Bommelaar staat straks na drie jaar afwezigheid weer op de planken, en wel met een gewaagde comeback: ‘Plankenkoorts’ is een stuk ín een stuk. “Een leuke uitdaging, niet alleen voor onze spelers, maar ook voor mezelf als regisseur”, zegt Bernard Lucker.

‘Plankenkoorts’, een absurde komedie van de Gentse auteur Maurice De Grauwe, is een stuk met metafysische insteek. “Armand is de manager van een rubberfabriek en heeft als enige uitlaatklep zijn theater en zijn secretaresse. Vastberaden om als regisseur hoge ogen te gooien, zoekt hij het in de Griekse mythologie: wie zal het hem ooit durven nadoen om én Cleopatra, én Julius Caesar én Ishtar – godin van oorlog en seks – in één en dezelfde productie te steken?”, vat regisseur Bernard Lucker kort samen. Armand mikt met zijn productie op de opperwereld van het amateurtheater, net zoals Inanna, de voorgangster van Ishtar door zeven hellepoorten moest om de onderwereld te bereiken.

Nog nooit opgevoerd

“Nooit heeft een productie zoveel bloed, zweet en tranen gekost”, aldus Lucker. “Maar uiteindelijk valt alles netjes in zijn plooi.” En dus heeft hij er zelf ook alle vertrouwen in dat het goedkomt. “Een uitdaging is het zeker: er zit niet echt een verhaallijn in het stuk. Het springt een beetje van de hak op de tak, waardoor het voor de spelers knap lastig is om de dialogen te onthouden en de toeschouwer geregeld op het verkeerde been worden gezet. Dat zal ook wel de reden zijn waarom het stuk praktisch nog nooit werd opgevoerd”, klinkt het. Lucker durfde het als regisseur wél aan. “Je moet er gewoon een beetje door kijken en dan lukt het wel.”

‘De appel van Cleopatra’ heet het stuk in het stuk. “Een rode draad is de verhouding van de manager/regisseur met zijn secretaresse, die altijd de mooiste rollen krijgt. Dat wekt uiteraard wel wat wrevel op”, klinkt het.

Ander niveau

Kristof Laukens (28) stond in 2020 voor het eerst met De Bommelaar op de planken met ‘Vierkerke Kiest’, dat door corona vervroegd moest worden afgebroken. “De laatste twee voorstellingen hebben we toen niet kunnen spelen, wat wel jammer was aangezien er – zeker op de laatste speeldag – toch altijd een aparte sfeer hangt volgens de groep. Je zit dan immers met de ontlading na een druk seizoen”, zegt hij. Laukens voelde zich naar eigen zeggen heel snel thuis bij De Bommelaar. “Ik ben zelf ook van Nieuwmunster en kwam vroeger altijd met het hele gezin kijken. Toen ik een paar jaar geleden dan hoorde dat ze nog iemand zochten, besloot ik me kandidaat te stellen. Toneelspelen leek mij een leuke bezigheid en je bezorgt er je dorpsgenoten een fijne avond mee.” ‘Vierkerke Kiest’ was meteen Kristofs vuurdoop. “Ik heb vroeger weleens meegespeeld in een toneelstukje van de KLJ, maar dit was toch van een heel ander niveau”, glimlacht hij. “Maar ik ben terechtgekomen in een hele leuke groep.”

Jubileum

De Bommelaar viert met deze productie overigens zijn veertigjarig bestaan plus één. “Onze veertigste verjaardag was in ‘22 en vieren we nu dus met een jaartje uitstel. Het publiek mag zich dan ook aan een extra traktatie verwachten”, besluit regisseur Bernard Lucker.

Het stuk wordt in totaal zeven keer opgevoerd; op woensdagen 1 en 8 maart, vrijdagen 3 en 10 maart en zaterdagen 4 en 11 maart om 20 uur en op zondag 5 maart om 18 uur. Kaarten kosten 10 euro per persoon en zijn te bestellen via info@de-bommelaar.be, op het nummer 0485 44 80 46 of bij de spelers. De reservatie is definitief na overschrijving op rekening BE31 0689 3615 9555 van De Bommelaar met vermelding van naam en datum.