De Blasiuskermesse, macarons en quiz zijn er weer

Tijdens het eerste weekend van februari is er opnieuw Blasiuskermesse, de macarons zijn gebakken en te koop. Ook de Blasiusquiz is terug van weggeweest.

Mark Develtere en Marc Ternest hebben de laagdrempelige Blasiusquiz 2.0 in elkaar gestoken. Vroeger was de quiz voorbehouden aan verenigingen, nu kunnen ook families, vriendengroepen… per tafel van vier deelnemen. De quiz is op zaterdag 3 februari en start om 19.30 uur. De dag nadien is er om 12 uur (bar open vanaf 11 uur) de Blasius BBQ gevolgd door een koffietafel.

Cuvée Slosse

Een uitstekende gelegenheid om Cuvée Slosse te proeven. “Als vzw Den Hazelt pakken we uit met een nieuwigheid”, vertelt zaalverantwoordelijke Rita Vandeghinste. “We bieden aan onze huurders en alle vrienden en sympathisanten van Den Hazelt de mogelijkheid om onze wijn aan te kopen. We hebben die toepasselijk Cuvée Slosse gedoopt, naar de legendarische heemkundige parochieherder Leopold Slosse (Rumbeeks pastoor van 1896 tot 1920, red.). We hebben witte (chardonnay), rosé (garnacha) en rode (merlot) voor 8,50 euro er fles. Door individuele aankoop of te verbruiken bij huur lever je een extra bijdrage voor het onderhoud en de verdere uitrusting van pc Den Hazelt.”

“Op dit moment zijn de dakwerken bijna afgerond, nu volgt de vernieuwing van de dakgoten”, vervolgt Luc Sabbe, voorzitter van de vzw. “In 2025 plannen we de volledige restyling van de grote zaal.”

De macarons zijn te koop in café Torentje en de cafetaria van wzc Sint-Henricus en in parochiaal centrum Den Hazelt. (AD)

Voor de Blasiusquiz (20 euro/tafel – welkomstdrank inbegrepen) kan je inschrijven via info@denhazelt.be. Stort het deelnamebedrag op BE63 7350 4567 9308 met vermelding van een ludieke groepsnaam. Voor de Blasius-BBQ betaal je 16 euro (kinderen tot 12 jaar 8 euro). Kaarten zijn te verkrijgen bij Guido Verstraete – 0473 41 40 11 of in Den Hazelt – 0467 02 78 92.