De Barakken krijgt een eigen bont feest op 17 september

De Barakken in Menen is altijd al een bonte buurt geweest en om deze bewoners nog meer te betrekken en samen te brengen, organiseert een tiental vrijwilligers een eerste buurtfeest.

De kern van deze bedenkers noemen zich de Bewonersgroep De Barakkenaars, en gaan 17 september het Sint-Jozef kerkplein omtoveren tot een heus feestplein. “Vanaf 14 uur is er al een rommelmarkt door de bewoners zelf. En voor de sportievelingen starten we op hetzelfde tijdstip een 3 tegen 3 voetbalwedstrijd. De kinderen zullen in ieder geval in de watten worden gelegd, want we voorzien voor hen een springkasteel, zeepkistenrace, een ijsjes kraampje, enzomeer”, zegt Jean-Pierre Robbe van de organisatie.

Ook voor de ‘groten’ is er van alles voorzien. “Denk maar aan een kubbinitiatie, een reuze memospel, en een mooie expositie en fotoreeks in de kerk, genaamd ‘Menen aan de Leie, het verhaal van de rivier doorheen de tijd’”, aldus Jean-Pierre.

In 1904 bouwde de parochie hier een kerk die vier jaar later ingewijd werd als de de Sint-Jozefskerk. “De bewoners toen waren een mix van mensen van overal, en vooral tegen de grens om dagelijks naar het werk in Frankrijk te vertrekken.”

Aftastend experiment

“De wijk groeide en de barakken werden gaandeweg vervangen door stenen huizen en werd zelfs synoniem voor een toeristisch centrum waar elke zondag de handel veel mensen van ver en dichtbij naar hier lokte.”

“De wijk telt momenteel een kleine 3.000 inwoners met meer dan 50 verschillende nationaliteiten”, weet Jean-Pierre Robbe. Dat de dorstigen gelaafd moeten worden, is een feit en ook daaraan werd gedacht. “Er zal een standje voorzien zijn met koffie, frisdrank en lekkere bieren. Er zal ook een optreden zijn van de band Sweet Peppa, een trio die een mix brengt van chanson, blues, jazz en nog veel meer”, weet Jean-Pierre nog te melden.

Het hele gebeuren is gratis en zal een aftastend experiment zijn voor meer. “Het ons vooral de bedoeling om de samenhorigheid van De Barakken in ere te houden. We willen een gezellige en zorgzame buurt zijn. Het zou allemaal niet mogelijk zijn zonder onze sponsors en vooral door de vele vrijwilligers die ons team sterk maakt. Het zou leuk zijn, mochten we daar een jaarlijks evenement kunnen van maken”, besluit Jean-Pierre Robbe. (Nicolas Verhaeghe)