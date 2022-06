De Argentijntjes gaan opnieuw op zoek naar de 100 favoriete platen van de Dentergemnaren

Op vrijdag 15 juli zorgt mvc De Argentijntjes opnieuw voor sfeer en ambiance in Dentergem. Dan organiseert de minivoetbalclub namelijk voor de tweede keer de Dentergemse Top 100. Iedereen kan dan mee bepalen welke muziek er te horen valt op wat het openingsfeest van de zomerkermis moet worden.

“De mensen uit Dentergem en de omliggende gemeenten kunnen tot 10 juli via www.dentergemsetop100.be hun persoonlijke top 3 ingeven”, vertelt Billy Demaeght, secretaris van De Argentijntjes.

“Wij zullen die inzendingen dan verwerken tot de ultieme top 100 die op 15 juli vanaf 16 uur integraal afgespeeld zal worden op het plein tussen de kerk en de pastorie van Dentergem.”

Extra sfeer

Het aftellen kunnen de mensen volgen op een groot scherm en via de website kunnen ze ook een boodschap doorgeven, die tijdens het evenement op het grote scherm zal verschijnen. “Dat alles moet voor extra sfeer zorgen. Het is immers echt onze bedoeling om de mensen samen te brengen en de zomerkermis op een goede manier in te zetten.”

Nadat de nummer 1 bekend is, gaat het feest gewoon verder dankzij DJ Reversed. Nieuw dit jaar is dat er ook een top 10 van Woonzorgcentrum Mariaburcht opgemaakt wordt. Daarbij wordt de top 3 van de bewoners verzameld. Tussen 14 uur en 15 uur zullen dan de tien meest gekozen plaatjes afgespeeld worden.

