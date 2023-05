De 71ste Havenfeesten komen eraan: Bootjes kijken, visjes smullen en shanty’s meebrullen

Tijdens het verlengde hemelvaartweekend wordt de Blankenbergse jachthaven weer vier dagen lang ondergedompeld in maritieme sferen. Met een intieme meezingavond op vrijdag, de vlootparade op zaterdag en de vissersstoet op zondag, valt er zoals steeds iets te beleven voor jong en oud. “De Havenfeesten, dat is écht voor elk wat wils”, zegt organisator Peter Sabbe.

Al sinds begin jaren vijftig nemen de Havenfeesten een belangrijke plaats in op de Blankenbergse evenementenkalender. Deze unieke vierdaagse laat je kennismaken met de authentieke visserssfeer van weleer. “In ons steedje zijn er nog steeds tientallen verenigingen die de vissersfolklore hoog in het vaandel dragen, en dat is meteen ook onze grootste troef: tijdens de Havenfeesten komt heel Blankenberge tot leven. De organisatie wordt van onderuit gedragen en mikt op jong en oud: voor de kindjes is er leuke maritieme animatie, jongeren kunnen tot in de vroege uurtjes verderfeesten in een van de vele gezellige cafeetjes rond de haven. Zo is er echt voor elk wat wils”, zegt Peter Sabbe, voorzitter Haven en Gebuurte.

Zes podia

Met het tweedaagse North Sea Folk & Shantyfestival – dit jaar op liefst zes podia – wordt Blankenberge zoals vanouds ook weer het mekka van de maritieme muziek tijdens de Havenfeesten. “Dit jaar breien we daar voor het eerst nog een extra dag aan: het luik ‘Volksmuziek’ uit alle windstreken, op donderdag 18 mei, wordt een must voor alle folk- en shantyfans. Of wie het graag wat intiemer heeft, kan op vrijdagavond terecht in onze spiegeltent”, klinkt het. Daar staat op zaterdagavond ook de Britse shantyzanger Tom Lewis op het podium. Deze ‘Springsteen van de zeemansliederen’ was in 2017 al eens eerder te gast op het North Sea Folk & Shantyfestival. “Maar misschien wordt het wel de laatste keer dat we hem naar Blankenberge kunnen halen: op zaterdagavond zetten we hem in de festivaltent aan de Barcadère in de bloemetjes voor zijn tachtigste verjaardag”, aldus Peter.

Vlootparade

Een rondvaart in een reddingsboot, gebakken visjes smullen of een maritieme wandeling meepikken: tijdens de Havenfeesten ontdek je de visserij in al haar gedaanten. Wie op zaterdag tegen 14 uur plaatsneemt langs de wandelweg aan het einde van de Franchommelaan, krijgt een unieke vlootparade te zien. “Bij aanvang demonstreren de reddingsdiensten hun kunnen. Zo zal de reddingshelikopter NH90 van de luchtmachtbasis Koksijde een flyby doen. Nadien volgt een bonte verzameling klassieke schepen uit Frankrijk, Nederland en België op onze ‘Sail 2023’. We verwachten een dertigtal vaartuigen waaronder ook enkele deelnemers van de ‘Tall Ships Races’: in het unieke decor van de havengeul kan je de gaffelschoener Rupel en de platbodem Saeftinghe van dichtbij bewonderen.” Nog een publiekstrekker op de Havenfeesten is ‘Open Steiger’: de steigers van de yachtclubs in de oude haven worden voor de gelegenheid met elkaar verbonden zodat er rondom gewandeld kan worden op de pontons. De gangway zal van 10 tot 18 uur geopend zijn voor het publiek. “Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind en wordt deze 71ste editie van onze Havenfeesten opnieuw een voltreffer”, besluit Peter Sabbe.