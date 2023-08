De 167ste keer kermis op Potyze, Pauwtjes en Verlorenhoek van 1 tot 4 september

Op 1, 2, 3 en 4 september wordt de 167ste editie van de Potyze, Pauwtjes en Verlorenhoek kermis georganiseerd in de omgeving van het oc langs de Zonnebeekseweg. De oudste kermis van groot-Ieper, met een bestuur dat jong van hart is.

De eerste kermis op de Potyze vond plaats in 1856. In feite ging het niet om een echte kermis, maar om kermisvieringen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd die traditie onderbroken, aangezien Ieper in april 1915 manu militari werd ontruimd. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog belette de Duitse bezetter de volkstoeloop. Pas in 1943 herleefde de wielersport, en konden sommige wijkkermissen weer van start gaan mits het naleven van allerlei strenge voorschriften. In september van dat jaar was er de Montmartrekermis met een wielerwedstrijd voor beginnelingen, en in de Menenstraat organiseerde de uitbater van café De Beurs druk bijgewoonde wedstrijden. Na de oorlog groeiden en bloeiden de kermissen. Op de Potyze was het niet anders.

Nieuwe inwoners

“Dit jaar zijn we dus aan de 167ste editie van de wijkfeesten toe”, vertelt voorzitter Freddy Vervaeke. “We openen die op vrijdagavond 1 september om 19 uur, met een receptie voor de wijkbewoners en genodigden. Uiteraard verwelkomen we ook onze nieuwe inwoners van de wijk. Om 20 uur is er een muzikaal coveroptreden van Ten Square Feet en daarna houden we de ambiance erin met DJ Dimi ‘The Last Limit’. Op zaterdagnamiddag 2 september is er voor de kinderen een crazy kinderdisco, en een spelletjesshow van Clown Arjoentje. De avond en de nacht gaan we in met de kermisfuif De Glazen Boterham, in samenwerking met Chiro Ieper.”

“Op zondagmorgen 3 september is er om 10 uur in de feesttent een eucharistieviering voor onze overleden wijkbewoners. Vanaf 11 uur kun je genieten van een aperitief en daarna kun je aanschuiven voor het BBQ-festijn met warme groentjes. Reserveren kan via de bestuursleden, ten laatste op woensdag 30 augustus. In de namiddag is er een muzikaal optreden van Bandit. De avond wordt afgesloten met DJ Dimi ‘The Last Limit’ en dan gooien we de voetjes nog eens los.”

Gratis optredens

“Kermismaandag 4 september start om 10 uur, met de 31ste volksspelen, die worden ingericht door het volksspelencomité. De derde leeftijd kan vanaf 15 uur genieten van de koffietafel en een spelletje bingo, aangeboden door het bestuur. Deze namiddag wordt met muziek en dans opgeluisterd door Franky Music. De laatste tap 2023 wordt afgesloten om 18 uur met de laatste deuntjes van DJ Dimi ‘The Last Limit’ en dat is dan ook het einde van ons goedgevulde feestweekend.”

“Alle optredens zijn gratis, en dat kan vooral door de gulle bijdragen. Onze dank gaat dus uit naar de vele sponsors, wijkbewoners, de hulp van onze vrijwilligers zowel voor, tijdens als na het feestweekend, en de stad Ieper voor de materiële en financiële steun.”

“Het voorbije jaar kwam de sint weer op bezoek, werd er een kaartje gelegd tijdens het kaartweekend, en werd het kuierend volk op de rommelmarkt overgoten met veel zon. We organiseren dus meer dan enkel een kermis, doordat we een beroep kunnen doen op een goed werkend bestuur en onmisbare helpers”, besluit voorzitter Freddy Vervaeke.