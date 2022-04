Davina Michelle, Fischer-Z en Frank Boeijen vullen line-up Kneistival aan

Kneistival maakte opnieuw enkele namen bekend. Niet alleen enkele noorderburen zakken naar het Heldenplein af, ook van over het water komen ze naar de kustgemeente. Namen als Davina Michelle, Fischer-Z en Frank Boeijen werden aan de line-up toegevoegd. Een extra reden om op 1, 2 en 3 juli naar Knokke-Heist af te zakken!

Frank Boeijen is een grootmeester op vlak van Nederlandstalige popmuziek. Zijn carrière beslaat ondertussen al 40 jaar, dus hij weet als geen ander hoe hij het publiek meekrijgt. Hij sluit de avond af op zaterdag 2 juli.

Davina Michelle is dan weer één van de rising stars in Nederland. Haar video ging viraal nadat P!nk op haar cover van ‘What About Us’ reageerde. Velen zullen haar stem kennen van haar hit ‘Hoe het Danst’ met Marco Borsato. Zij krijgt ongetwijfeld het publiek aan het dansen op de eerste festivaldag, vrijdag 1 juli.

New Wave band Fischer-Z uit de UK sluit het festivalweekend af op zondag 3 juli. In totaal omvat de 42-jarige carrière van deze band 20 albums, speelden ze al meer dan 3000 concerten wereldwijd en verkochten ze meer dan twee miljoen albums. In 1996 stonden ze op het Heldenplein, nu komen ze dat met plezier overdoen!

Kids

Ook voor de kids is er goed nieuws! De Ketnetband komt opnieuw naar Kneistival en zorgt er voor een fantastische middag voor de allerkleinsten. Op zaterdagmiddag 2 juli om 14.30 uur kunnen zij opnieuw mee dansen en swingen met ’s Vlaanderens populairste kidsband.

(DM)