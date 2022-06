Davidsfonds serveert weer wijn op terras van Peereboomhuis tijdens batjesweekend in Ledegem

Tijdens het batjesweekend pakt het Davidsfonds van Ledegem uit met een wijnterras. In de tuin van het Peereboomhuis kunnen batjesbezoekers terecht voor een resem lekkere wijnen. Dit jaar is Oost-Europa te gast op het wijnterras.

Na drie jaar wachten kan het Ledegemse Davidsfonds opnieuw een wijnterras opstellen in de prachtige tuin van het Peereboomhuis.

“We doen dit nu al voor de vijfde keer op deze uitzonderlijke locatie nadat we bijna 25 jaar te gast waren op de binnenkoer van Orion bij Jean-Pierre en Rita Willems”, aldus Michael Vandeputte van het Davidsfonds. Gedurende bijna een kwarteeuw vloeide de Duitse wijn er telkens overvloedig tijdens het batjesweekend.

“Met de verhuizing naar het Peereboomhuis in 2016 hebben we onze formule wat aangepast. De Duitse Moezelregio werd vervangen door een jaarlijks variërend wijngebied.” De voorbije edities kwamen Italië, Frankrijk, Zuid-Amerika en Spanje aan bod.

“Dit jaar is Oost-Europa te gast op ons wijnterras. De kenners zullen het met ons eens zijn: deze voor sommige mensen misschien onbekende wijnregio brengt uitstekende wijnen met zich mee.” De bestuursleden schenken het beste uit de wijngaarden van Moldavië, Roemenië en Bulgarije. “Zoals steeds is er een aanbod van witte, rode en roséwijn. Daarnaast kan je ook een glas cava drinken of een Tsjechisch biertje.”

Het assortiment van regionale drankjes wordt uitgebreid met een aantal hapjes en zelfs een volwaardige maaltijd.

Proefpakket

Elk jaar gaat een deskundig proefpanel op zoek naar een reeks wijnen met een prima prijs-kwaliteitverhouding. “Die wijnen kunnen trouwens niet enkel op ons terras geproefd worden, ze kunnen ook thuis gedronken worden.” Net zoals bij vorige edities kunnen alle aangeboden wijnen besteld worden. Dit jaar biedt het Davidsfonds ook een vaderdag-proefpakket aan: een doos met een flesje van elk van de aangeboden wijnen.

Het Davidsfonds vreesde er even voor om op zoek te moeten gaan naar een nieuwe locatie. “Vorig jaar kregen we te horen dat de familie, waarmee we de voorgaande edities heel goed konden samenwerken, het Peereboomhuis wenst te verkopen.”

“Geen spek voor de bek van de Davidsfondskas, maar we zijn heel blij dat we ook dit jaar de nieuwe eigenaars en ook de bezoekers kunnen laten genieten van dit prachtige domein in het centrum.” Het wijnterras is op zaterdag 11 juni open van 16 tot 23 uur, op zondag van 14 tot 22 uur.