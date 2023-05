Dansschool Mattliss pakt uit met ‘Back in Time’

Via het geroffel van oergeluiden tot de opzwepende gitaren van de rock ’n roll-periode. Dit weekend krijgt gc De Bunder in Moorslede een stevige muzikale geschiedenisles, tijdens het dansspektakel van dansschool Mattliss.

Meer dan 200 dansers zullen op zaterdag 6 mei, tijdens 36 verschillende acts, het beste van zichzelf geven. “Het spektakel heet Back in Time”, lacht Céline Cools. De drijvende kracht achter de dansschool is blij dat ze ook dit jaar De Bunder tot de nok zal kunnen vullen. “We nemen de bezoekers mee op sleeptouw doorheen de muzikale geschiedenis. De kleuters bijten de spits af met danspasjes uit de oertijd en zo gaat het verder via rock ’n roll tot de hedendaagse dansstijlen. Al onze leden oefenen hier al sinds het begin van het seizoen voor en iedereen staat dan ook te popelen om hun kunst en kunde te tonen aan de aanwezigen. Er zijn twee voorstellingen voorzien, eentje om 13.30 uur en eentje om 18 uur. De avondsessie is helaas wel al uitverkocht. We verwachten in totaal toch al snel een duizendtal mensen te kunnen verwelkomen.” Dansschool Mattliss werd in 1991 door Guido Goderis opgericht en werd in 2019 door Céline Cools en Gor Sayadyan overgenomen. Het geheel groeide uit van een kleine groep tot meer dan 250 leerlingen, die wekelijks verschillende stijlen kunnen aanleren. Ze geven les op drie verschillende locaties in Menen, Dadizele en Sint-Eloois-Winkel. Naast de meer courante dansvormen worden er eveneens lessen klassiek ballet gehouden.

Competitief niveau

Mattlis slaagde er de afgelopen decennia ook in stevig uit te pakken op competitief niveau. Met hun disco-ploeg nemen ze tijdens het volledige seizoen deel aan wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Meer dan eens slaagden ze erin stevige resultaten neer te zetten. (CL)