Dansschool Hypnosis danst twaalf uur aan een stuk voor het goede doel: “Dansen is voor iedereen”

Bij dansschool Hypnosis in de Groenestraat in Roeselare wordt op dinsdag 20 december twaalf uur aan een stuk gedanst voor het goede doel. Verschillende gerenommeerde dansers komen langs om les te geven. “Met het initiatief voor de Warmste Week willen we tonen dat dansen toegankelijk moet zijn voor iedereen”, zegt Steve Burggraeve van de dansschool.

60 dansers zullen aanstaande dinsdag de hele nacht het beste van zichzelf geven in dansschool Hypnosis. Van dinsdagavond 18 uur tot woensdagochtend 6 uur komen verschillende ervaren dansleraars langs om de enthousiaste dansers iets bij te leren. “Het is de derde keer dat we iets dergelijks organiseren ten voordele van de Warmste Week. Op een mum van tijd was het uitverkocht”, zegt Steve Burggraeve van de dansschool.

Gratis les voor Oekraïners

Elk uur een andere docent, elk uur een andere dansstijl. De ingeschreven dansers kunnen kiezen welke lessen ze volgen. Sommigen zijn van plan om echt twaalf uur lang te dansen, anderen gaan tussendoor wat slapen.

De opbrengst gaat naar de Warmste Week die zich dit jaar richt op kansarmoede. “Met dit initiatief willen we ook tonen dat dansen iets is voor iedereen.” Zo mogen mensen uit Oekraïne in Hypnosis gratis les volgen. Daarnaast werkt de dansschool ook met de Vrijetijdspas. Wie dinsdag een kijkje wil komen nemen is meer dan welkom. De bar is de hele nacht open.