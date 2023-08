Danspas Wijnendale te gast op Europeade in Gotha

Danspas Wijnendale, de volksdansgroep die sinds 2011 bestaat, heeft zopas gedurende vijf dagen met 25 dansers en muzikanten deelgenomen aan de Europeade in de stad Gotha in de Duitse deelstaat Thüringen. Het werd een unieke belevenis.

De Europeade vindt jaarlijks plaats, telkens in een andere stad. Ze is het grootste verbroederingsfeest en dansfestival van de Europese folklore. In Gotha hebben welgeteld 4.106 deelnemers uit zomaar eventjes 32 verschillende regio’s met 196 groepen gedanst, gezongen en muziek gemaakt.

In 2024 naar Sardinië

“We hebben met Danspas het beste van onszelf gegeven”, zegt voorzitter Heidi Trio. “We traden op in straten en op pleinen en namen deel aan de feestelijke parade met de bijna 200 groepen door de stad. Tijdens de slotceremonie met zo’n 4.000 toeschouwers behoorden we tot de 15 volksdansgroepen die Vlaanderen vertegenwoordigden met een gezamenlijke dans. Het werd een uniek avontuur om niet snel te vergeten. We kijken nu al uit naar de Europeade van 2024 die zal plaatshebben in de stad Nuoro op het Italiaanse eiland Sardinië.”

Gestart met workshop

In 2010, tijdens het Wijnendaalse wereldfestival voor dans en muziek Kadans, droomden enkele gastgezinnen ervan om net als de optredende internationale groepen met een eigen volksdansgroep te kunnen uitpakken. Aanvankelijk bleef het bij vage plannen, maar enkele maanden later werd de eerste aanzet gegeven. Onder meer Heidi Trio, het stedelijke diensthoofd Sport, lanceerde een oproep om in de Wijnendaalse parochiezaal een vijfdelige workshop volksdans te volgen. Tot grote vreugde van de initiatiefnemers kwamen liefst 60 geïnteresseerden op de invitatie af.

“Velen hadden na afloop van de lessen zin in nóg een reeks en de trein was vertrokken”, vertelt Heidi. “In het voorjaar van 2011 werd Danspas Wijnendale boven de doopvont gehouden. We kunnen intussen terugblikken op een heel mooi parcours. Tijdens de danslessen leren we volksdansen kennen uit de hele wereld en focussen we tegelijkertijd op onze eigen Vlaamse volksdanscultuur.”

Twee uur op donderdag

Sinds de zomer van 2015 wordt er gedanst in een eigen, specifieke outfit, gebaseerd op de typische kleuren van het Torhouts aardewerk. Danspas danst om de twee weken op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in de polyvalente zaal van het voetbalstadion De Velodroom. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Binnenkort neemt de vereniging deel aan de Maand van de Sportclub. Dat betekent dat je de lessen op de donderdagen 7 en 21 september gratis kunt bijwonen. Ideaal om er vrijblijvend van te komen proeven. (JS)

Info: jan.tempelaere@skynet.be