Dansen aan de Waterbek in Ardooie

Het spaarbekken aan de Waterbek wordt ook dit jaar de favoriete plaats voor de gemeente Ardooie om een midzomerfestival op te zetten. Vorig jaar was K3 hier de hoofdact, dit jaar is het te doen met Camille.

Volgens Tobias Callewaert wil de gemeente elke leeftijdsgroep aanspreken en daarom starten ze om 17 uur al met een programma voor de kids. Om 19 uur is Camille aan de beurt. Na haar komen Les Truttes en Sam Gooris. Denis Cartier sluit af vanaf 23 uur.

Voor dit concert is er toegangsgeld te betalen. Tickets in voorverkoop kosten 12 euro en zijn te verkrijgen bij de culturele dienst. Volgens de dienst loopt de verkoop goed, dit in tegenstelling tot een aantal andere evenementen.

“Men wil duidelijk weer herleven na de zware tol die er was door corona”, horen we bij het gemeentebestuur. Kinderen kunnen gratis binnen en op de dag zelf betaal je ook 12 euro. Er is eten en drank te verkrijgen. Het festival aan de Waterbek vindt plaats op 15 juli. Op de foto zien we de schepenen en de technische dienst.

