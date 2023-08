Dankzij Tonny is er opnieuw rommelmarkt in De Notelaere

Na twee jaar onderbreking is er op zondag 27 augustus van 6 tot 17 uur opnieuw een rommelmarkt in De Notelaere in Rumbeke. Tonny Cardoen is de nieuwe trekker en bezieler van de organisatie, samen met zijn vrouw Damienne Vangeenberghe en zijn dochter Jana.

“Ik was al als seingever betrokken bij de tien vorige edities, waarvan de laatste in 2020 plaatsvond”, zegt Tonny. “Veel mensen uit de James Ensorstraat, de Constant Lambrechtstraat, de Constant Permekestraat, de Gaston Vallaeysstraat, de Albert Allemanstraat en de Schaapstraat die hadden deelgenomen vonden het jammer dat die zomerse buitenactiviteit in de wijk was weggevallen. Ik ook. Ik wilde opnieuw leven in de wijk brengen, opnieuw de buurt samenbrengen. De trekpaarden van de vorige edities, Sven Vandelanotte en Lorenzo Wallaert, hebben me goed geholpen om de editie 2023 mogelijk te maken. Ook al het materiaal – wegwijzers, plaatsaanduidingen, webstek, enzovoort – heb ik van hen gekregen. Langs deze weg nog eens veel dank aan hen.”

Al 220 deelnemers

Er zijn al 220 deelnemers, waarvan 120 uit de bovenvermelde straten, die gratis voor hun deur mogen staan. De honderd betalende deelnemers zijn mensen van buiten de wijk; zij betalen vijf euro voor vijf meter. “Op het parcours voorzien we twee eetgelegenheden, een springkasteel en toiletten”, zegt Tonny.

De organisator is voorts ook betrokken bij het jaarlijks bakken van de Rumbeekse macarons en staat achter de bar bij Blasiuskermesse in Den Hazelt. Een bezige bij, dus. Hopelijk voor hem en alle deelnemers en bezoekers is het op 27 augustus mooi weer. (AD)

Inschrijven kan nog via rommelmarktdenotelaere@gmail.com