Dancefestival Ostend Beach overgenomen door Scandinavische speler: “Maar wij blijven organiseren”

Oprichters Jan Mortelmans en Kevin Beirens hebben de meerderheid in hun Oostendse dancefestival Ostend Beach verkocht aan de Scandinavische groep All Things Live. Ze blijven zelf wel aan het roer staan en krijgen nu de kans nog bekendere namen te boeken.

Ostend Beach ging van start in 2010 en groeide uit tot een groot dancefestival op het Klein Strand van Oostende, dat vorig jaar 20.000 bezoekers mocht ontvangen. Dit jaar vindt het festival plaats op 7, 8 en 9 juli.

“All Things Live is zelf naar ons gekomen met deze vraag”, zegt Kevin Beirens. “Op zich verandert er niet veel, wij blijven Ostend Beach organiseren. Wij krijgen er zelfs nog een job bij, want Jan en ik worden ook verantwoordelijk voor het organiseren van events en festivals voor All Things in België. Wij stoppen absoluut niet.”

Hoger niveau

“All Things Live is een grote speler met oorsprong in Zweden en Noorwegen, die 2.000 events per jaar organiseert in verschillende landen en jaarlijks ruim 2 miljoen tickets verkoopt. Het is voor ons interessant om aan te sluiten bij een grote speler en zo zelf minder risico te lopen”, legt Kevin uit.

“De groep All Things Live telt heel wat bookingsagency’s, wat ons toelaat om op een hoger niveau mee te spelen. In de toekomst zullen wij dan ook nog grote namen kunnen programmeren op Ostend Beach. Wij zaten nu op ons hoogste niveau, ook omdat we maar met twee waren. Maar deze deal laat ons toe te groeien.”

Events in heel België

All Things België omvat het bookingskantoor Busker, dat ze twee jaar geleden kochten, maar nog geen evenementen. Dat gaan wij nu uit de grond stampen, met het melodic house & techno-event Baya op 22 april in het Kursaal. Maar er volgt nog heel wat, in Oostende en in de rest van het land.”