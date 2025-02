Dancefestival Hype’O Dream verhuist datum en pakt voor het eerst uit met live optredens

Donderdagavond stelde de organisatie van het Waregemse dancefestival Hype’O Dream de plannen voor de elfde editie voor. De tweedaagse verhuist naar eind juni en pakt voor het eerst uit met live optredens. Regi, The Subs en Compact Disk Dummies zijn alvast op de afspraak. Ook NAFT staat op de affiche. “Zij brengen een mix van techno en house met klassieke instrumenten en ontpopten zich vorige zomer tot de revelatie van Pukkelpop”, klinkt het veelbelovend.

“Het zijn de beste buren die je kan wensen. Ze maken maar twee dagen per jaar lawaai”, grapte Steven Vernackt. De zaakvoerder van Buro Modern zette opnieuw zijn deuren open voor het startevent van Hype’O Dream 2025. Dat had heel wat in petto, want de organisatoren slaan na 10 jaar een nieuwe weg in. “Onze jubileumeditie van vorig jaar was voor mij de beste Hype’O Dream ooit”, vertelt Pieter Merlier. “Dan heb ik het vooral over onze organisatie. Er was minder stress en we hadden zo goed als alles onder controle.”

“Tien jaar ervaring heeft ons veel bijgebracht, en dat geeft een heel goed gevoel. De eindshow van onze verjaardag was een kippenvelmoment.” Op twee dagen tijd zakten er vorig jaar zo’n 26.000 bezoekers af naar de Weymeerschen langs de Oosterlaan. Dat is opnieuw het doel, en meer. Om dat te bereiken, kiezen de acht vrienden voor een nieuwe aanpak. Zo verhuist het festival van midden juli naar eind juni, dit jaar op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni.

“We zaten goed tussen Rock Werchter en Tomorrowland. Maar in die periode vinden er veel festivals plaats. Daardoor raak je soms in de problemen om de line-up samen te stellen”, zegt Frederik Balcaen. “Ook de keuze uit beschikbare leveranciers is kleiner. En we willen kwaliteit bieden aan ons trouw publiek, dat staat voorop. Daarom kiezen we voor eind juni.”

The Bunker

Het festival zelf ondergaat ook een kleine metamorfose. “Pas op, we verliezen ons DNA niet uit het oog. Je zal op Hype’O Dream geen rockbands zien. Maar we trekken op vrijdag voluit de kaart van live optredens op de Mainstage. We willen blijven groeien en onze bezoekers verrassen met nieuwigheden. Op vrijdag is er uiteraard nog steeds plaats voor dj’s, want deze zomer openen we de grootste tent uit onze geschiedenis: The Bunker, met een mix van techno en drum and bass die zich voornamelijk op de jeugd focust.”

Op vrijdag kan je ook terecht bij de Fantasy Stage voor hiphop en R&B. Na de Live Friday staat de Summer Saturday op het programma, met een breed gamma aan genres. “Op zaterdag wordt The Bunker onze Retro Stage, die zich dus voor het eerst indoor zal afspelen. Naast de Mainstage hebben we ook onze Mystery Stage én de Wet Dream Stage komt terug.” De vips kunnen opnieuw terecht in de Dream Village, die richting de Mainstage verhuist.

Sportpaleis-show

Op de affiche prijken voorlopig Compact Disk Dummies, Amber Broos, The Subs, Yves Deruyter, Henri PFR, Snelle & De Lieve Jongens Band en Viktor. Eerstdaags lanceert Hype’O Dream een reeks nieuwe live optredens. “Regi brengt met onder andere Linda van Milk Inc. zijn show van in het Sportpaleis. Ook de Brusselse rapper met West-Vlaamse roots LeBlanc is van de partij en we kijken hard uit naar NAFT.”

“NAFT was vorige zomer een groot succes en een van de revelaties van Pukkelpop. Ze brengen een mix van techno en house met klassieke instrumenten”, aldus Balcaen. Joost Van de Kerkhove, die het P.O.L.-lab van cultuurcentrum De Schakel kwam voorstellen, omschrijft NAFT als “te vergelijken met Meute uit Duitsland, maar dan 1.000 keer beter”.

Alle info van het festival vind je via sociale media en op https://www.hype-o-dream.be/. Op vrijdag 25 april vindt een dj-contest plaats in De Porcherie, inschrijven kan hier (https://vi.be/platform/deporcherie/calls/HypeODream2025Djcontest). Meer informatie over de Professionele Ondersteuning voor Lawaaimakers (P.O.L.) van cc De Schakel kan op https://www.ccdeschakel.be/pQBzghj/doen/p-o-l–werking terecht.