Dance-concept ‘Hangar’ komt naar strand van Knokke-Heist

Op 12 en 14 augustus komt het internationale danceproject ‘Hangar’ naar de Belgische kust voor twee exclusieve openluchtshows op het evenementenstrand van Knokke-Heist.

Tijdens het verlengd weekend zullen de populaire dj/producer Kölsh en de Franse house/disco-ster Folamour optreden voor meer dan 7.000 mensen op de nieuwe en fraaie locatie van het KH Summer Camp, waar de hele zomer lang van alles te beleven is. “De eerste show met Kölsh op zaterdag 12 augustus was in minder dan drie uur volledig uitverkocht, terwijl er voor de tweede show met Folamour op maandag 14 augustus nog een beperkt aantal tickets beschikbaar zijn via www.thehangar.be”, klinkt het bij de organisatoren.

Hangar werd opgericht in 2018 door drie jonge Brusselse vrienden en ondernemers en groeide razendsnel uit tot een vaste waarde in de elektronische muziekscene. Het concept staat bekend voor spraakmakende evenementen op spraakmakende locaties, zoals eerder dit jaar nog met een openluchtshow voor de Triomfboog van het Jubelpark in Brussel. Hangar gaf ook al shows in onder meer Tulum (Mexico), Lissabon en Barcelona.