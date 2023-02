Dan toch geen carnavalsduik in Blankenberge

De carnavalsduik die zaterdag de Blankenbergse carnavalsweek zou afsluiten, is afgelast. Spelbreker zijn de voorspelde weersomstandigheden voor komend weekend.

“Er wordt zaterdag een stevige noordoostenwind verwacht met pieken tot 7 beaufort. Dit kan golven veroorzaken van twee meter hoog”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). De veiligheid van de zwemmers zou in die omstandigheden niet gegarandeerd kunnen worden. “Door de koude wind in combinatie met natte kledij, raken zwemmers sneller onderkoeld en dat risico willen we niet lopen. Bovendien zijn de reddingsvaartuigen in dergelijke omstandigheden ook moeilijker te besturen tussen een grote groep baders. Daarom hebben we in overleg met onze reddingsdiensten beslist om de duik af te gelasten”, klinkt het.

Na de drie eerder geannuleerde edities is dat ongetwijfeld een koude douche voor de Blankenbergse carnavalisten. (WK)