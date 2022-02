Dan toch (een beetje) carnaval in Heist, maar zonder stoet

De carnavalisten in Heist kunnen dan toch uit de bol gaan tijdens de krokusvakantie. Nu de coronabarometer binnenkort op oranje springt, wil het gemeentebestuur van Knokke-Heist carnaval toch laten doorgaan. Dat meldt vrt NWS. Alvast in de horeca zullen er toch mogelijkheden zijn om uit de bol te gaan.

Met de coronabarometer op oranje ondersteunt het stadsbestuur de carnavalisten én de uitbaters van de carnavalscafés met een systeem van polsbandjes op vertoon van een groene coronapas. “We zijn als gemeentebestuur zelf naar de horeca in Heist gestapt met het voorstel om een systeem van polsbandjes uit te werken. De coronabarometer op oranje – waarmee de mondmaskerplicht, sluitingsuur en verplicht neerzitten, vervalt – biedt mogelijkheden om in de horeca toch verkleed uit de bol te gaan met carnaval”, verduidelijkt schepen van Evenementen Astrid Mestdach (Gemeentebelangen).

Polsbandjes

“Gedurende de vier carnavalsdagen (26, 27, 28 februari en 1 maart, red.) zullen we bij zaal Ravelingen en mogelijk nog op een andere plaats een loket plaatsen waar carnavalisten op vertoon van hun Covid Safe Ticket een polsbandje krijgen. Dit bespaart zowel de carnavalist als de café-uitbater heel wat tijd bij de ingang van de zaak. Maar uiteraard zal er wel nog steeds iemand moeten staan om erop toe te zien dat de klanten wel effectief een bandje dragen. En we bouwen ook wel wat veiligheidsmaatregen in natuurlijk om gesjoemel met bandjes tegen te gaan.”

Geen verplichting

“Een bandje zal maar één dag geldig zijn; wie dus meerdere dagen wil komen feesten moet telkens een nieuw bandje halen. Overigens zal niet iedereen verplicht zijn om met dit systeem te werken. Het is een aanbod. Wie geen bandje wil en gewoon zijn coronapas wil tonen in de horecazaak, zal dat zeker ook nog kunnen.”

De stoet blijft dus voor alle duidelijkheid afgelast. Die nu toch nog gaan organiseren zou volgens schepen Mestdach absoluut niet meer haalbaar zijn. “De kans is zeer klein dat we tegen dan al in code geel zouden zitten (de soepelste code op de barometer, red.) en in code oranje gelden er nog steeds veel beperkende maatregelen voor grote manifestaties”, aldus de schepen.