Damme Beach toont groot hart voor vzw De Ark

Op 15, 16 en 17 juli heeft in Sijsele opnieuw het zomerse sport- en muziekevenement Damme Beach plaats. De organisatoren zorgen voor

beachvolleybal, zwoele beats én ze schenken 1.000 euro van de opbrengst aan vzw De Ark.

Sinds de start in 2018 op de speelplaats van de basisschool in Sijsele is het snel gegaan voor Damme Beach. Het evenement – een combinatie van beachvolleybal, leuke zomerse muziek en lekkere hapjes – lokte steeds meer volk en is een vaste waarde geworden op de evenementenkalender in de streek. In 2020 trokken de organisatoren voor het eerst naar de kazernesite als locatie.

Door corona moest er toen nog in ‘bubbels’ gewerkt worden maar de tweede editie op deze locatie, in 2021, was meteen een schot in de roos. “Ik denk dat wij toen een van de laatste evenementen waren die nog zonder beperkingen konden doorgaan”, herinnert mede-organisator Gunther Cochuyt zich.

“We kijken opnieuw uit naar een mooie editie op een nog mooiere locatie. Het blijft op de kazernesite maar we trekken weg van het beton van de voorbije jaren en gebruiken het terrein waar nu ook ‘Speelveld’ is, het project waar kinderen kunnen spelen en de ouders gezellig kunnen verpozen bij een drankje en een hapje. Op die manier krijgt ons evenement meer een festivalsfeer.”

Afterwork beachparty

Het evenement start op vrijdagavond omstreeks 17 uur met een afterwork beachparty. Op zaterdag is het vanaf 16.30 uur tijd voor Damme Beat’Z waarbij een hele reeks straffe dj’s de revue passeren, met als headliner Yves Deruytern, de legendarische nineties-dj, ook bekend van Bonzai Records. Op zaterdag wordt het een echt music en foodfestival met een aantal foodtrucks en vier live-bands op het podium.

“En het hele weekend door is er een beachvolleybaltornooi”, geeft Gunter nog mee. “Nu we een wat sterkere financiële basis hebben, steunen we voor het eerst een goed doel en dat is vzw De Ark in Moerkerke.”

30 tuinstoelen

De Ark biedt in Moerkerke begeleid wonen aan voor negen mensen met een beperking. “We hebben hier recent de tuin opnieuw ingericht en met de 1.000 euro van Damme Beach kunnen we dertig nieuwe tuinstoelen aankopen”, zegt Sabine Vanquathem van De Ark. “En als ik nog een oproep mag doen: we kunnen nog vrijwilligers gebruiken, die we eeuwig dankbaar zullen zijn, om te helpen de tuinstoelen te monteren.”