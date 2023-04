Dalilla Hermans krijgt doodsbedreigingen, Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) wil motie indienen om haar aanwerving te vernietigen

De politieke hetze vanuit rechtse hoek tegen Dalilla Hermans, een Brugse met Rwandese roots, als trajectbegeleider voor Brugge 2030 kent een dieptepunt. Deze opiniemaker kreeg immers nu ook doodsbedreigingen na de vele haatmail. Stefaan Sintobin (VB) wil tijdens de eerstvolgende Brugse gemeenteraad een motie indienen om de aanwerving van Dalilla Hermans te vernietigen.

De aanwerving van Dalilla Hermans als trajectcoördinator voor de kandidatuur van Brugge, Europese culturele hoofdstad in 2030, doet veel stof opwaaien. Binnen de lokale politiek, in de media. “Maar ook bij de publieke opinie en in het bijzonder bij de Bruggelingen”, beweert oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB).

Van zodra de aanwerving bekend raakte ging zijn partij, het Vlaams Belang, in het verzet en diende fractieleider Stefaan Sintobin een interpellatie in voor gemeenteraad van maandag 24 april. “Ik zal met politieke en procedurele argumenten aantonen dat de aanwerving van Dalilla Hermans volledig fout zit”, kondigt de extreem-rechtse politicus aan.

Haatberichten

De voorbije weken woedde de discussie over Dalilla Hermans vooral op sociale fora. Zij werd bestookt met honderden online haatberichten en racistische reacties. En recent kreeg ze doodsbedreigingen, dat zegt ze zelf in een column in De Standaard.

De haatpredikers vinden de aanstelling van Dalilla Hermans, die van ‘racisme’ en ‘dekolonisering’ haar ‘fond de commerce’ gemaakt heeft, als uithangbord voor Brugge 2030 onaanvaardbaar voor ‘een identiteitsbewuste historische cultuurstad’ als Brugge. Ze noemen Dalilla Hermans een boegbeeld van ‘woke-extremisme’. Zelfs Ignace Lowie, de voorzitter van het Seniorenforum Brugge-Oostkust is niet de spreken over de aanstelling van Dalilla Hermans.

Motie

“Op de gemeenteraad krijg ik eindelijk de kans om ons standpunt duidelijk te maken. Naast het houden van mijn interpellatie zal ik een motie voorleggen om de aanwerving van Dalilla Hermans te vernietigen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er ook bij andere fracties raadsleden niet akkoord zijn met de aanwerving, zal ik aan de voorzitter om een hoofdelijke en geheime stemming over de motie vragen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in alle anonimiteit uit te spreken. Ik ga er in ieder geval van uit dat de N-VA fractie ons zal volgen in het verzet”, aldus Stefaan Sintobin.

Met die woorden verwijst hij naar het standpunt van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA). Ook zij heeft haar bedenkingen bij de aanstelling van Dalilla Hermans al publiek geüit: “Als je mij vraagt of ik vind dat Dalilla Hermans dé geschikte kandidaat is om een verbindend cultuurproject te leiden en dus het gezicht te zijn voor Brugge culturele hoofdstad 2030?, dan vind ik dat niet.”

Verkeerde kant

“In het verleden was zij namelijk allesbehalve verbindend en deed zij controversiële uitspraken. Zo zegt ze dat ‘blanken altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden’ maar ‘zwarten hun lot altijd wisten te overstijgen’. Blanken kunnen dus niet ‘blij’ zijn, zwarten wel ‘trots’. Bovendien zette ze mijn collega Assita Kanko weg als ‘collaborateur van systematisch racisme’ en als opportunist.”

“Haar zwart-wit denken is nonsens en polariserend. Daar kunnen wij als inclusieve partij echt niet achter staan. Bovendien zal ik het niet nalaten een eigen mening te vormen over dit soort van polariserende en/of racistische uitspraken of ze nu vanuit extreem rechtse of woke hoek komen”, aldus Maaike De Vreese.

Racisme

Brugs burgemeester Dirk De fauw reageert als volgt: “De reacties op de aanstelling van Dalilla Hermans, die samen met het Brugse Culturele veld het programma en thema voor Brugge 2030 mag uitschrijven, maken mij bijzonder triest. Sommige opmerkingen zijn de puurste vorm van racisme en zijn dan ook strafbaar.”

“Brugge is een open, breeddenkende en verdraagzame stad. Ik wil er alles aan doen om dit zo te houden. Dalilla is geboren in Rwanda en werd op tweejarige leeftijd geadopteerd door een Vlaams gezin. Zij kent onze geschiedenis en onze cultuur en draagt die samen met ons mee. Dalilla woont al drie jaar in Brugge. Het is een pijnlijke vaststelling dat mensen gratuit op sociale media gal spuwen en veroordelen.”

En Dalilla zelf? Vorige week meldde ze ons nog het volgende: “Het was even slikken, maar dit schrikt mij niet af. Integendeel! Het motiveert mij extra om volop te gaan voor Brugge 2030 en in samenspraak met het culturele veld een gemotiveerd rapport op te stellen. Ik kreeg trouwens ook honderden positieve reacties.”

Buitenhuis zijn is eng

Maar in de jongste column van deze Brugse opiniemaker in De Standaard vorig weekend sijpelt toch angst door. Zeker na de doodsbedreigingen. We citeren Dalilla Hermans: “Een schuldgevoel steekt door mijn hart. Hoe is het mogelijk dat mijn kleuter voorzichtig en zorgend probeert te zijn voor een moeder die de hele voormiddag in haar nest ligt? Ik kan door de grond zakken. Snel zoek ik mijn laatste restjes energie bijeen om zo luchtig mogelijk de laatste dag van de paasvakantie aan te vatten.”

“We eten een ijsje in een speeltuin. Mijn zonnebril moet de paniek maskeren. Buitenshuis zijn is eng. De griezels in mijn telefoon hebben doodgewone namen. Foto’s van hun kinderen en hond op de profielpagina’s van waarop ze hun gal over me spuwen. Misschien is het die vrolijke papa die zijn dochter op de schommel duwt die me gisterenavond dood wenste? Ik vecht tegen tranen van onmacht op het zonovergoten terras. Maar de kinderen zwaaien vrolijk en ik zwaai terug. Liever verbeten paniek, dan verpletterend schuldgevoel. Altijd eerst mama, spreek ik mezelf streng toe. Altijd….”