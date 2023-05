Dag vol festiviteiten met Mozaïek van Vrede op 14 mei in Ieper

Op zondag 14 mei is er Mozaïek van Vrede. Door de coronapandemie kon het driejaarlijkse cultuurfeest Mozaïek vorig jaar niet doorgaan en zo valt het nu samen met het andere driejaarlijkse initiatief: de Vredesfeesten. Epicentra zondag zijn de Grote Markt en de Leet.

De laatste editie van Mozaïek was in 2019. “Normaal doen we dit driejaarlijks, maar vorig jaar kon het niet doorgaan door corona”, vertelt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit). “Tijdens hetzelfde weekend van volgend jaar is er dan de Kattenstoet, zo is er telkens iets te beleven.”

Mozaïek van Vrede is een organisatie van de Cultuurraad en de stad en wordt gekoppeld aan verschillende andere feestelijke gelegenheden. “Zo is er zaterdag en zondag 25 jaar In Flanders Fields Museum en opent het museum de deuren. Het is belangrijk dat we alle activiteiten rond die locatie doen. Bovendien is het zondag Moederdag en kan je een bon uitknippen in ons tijdschrift Iedereen Ieper voor een gratis aperitief. ’s Middags is er onder meer een aperitiefconcert en picknick.”

Ook de cultuurverenigingen komen in actie. “De fotoclub die foto’s toont, een koor dat in het stadscentrum zal zingen op verschillende verrassende locaties, socioculturele verenigingen die pannenkoeken bakken. Kortom, het wordt een levendige sfeer zondag. Nu nog hopen op gunstig weer.”

Vredesconcert

In het jaar van de Vredesprijs die deze keer werd uitgereikt aan Princess Okokon zijn er telkens Vredesfeesten. Dit jaar is het dus Mozaïek van Vrede. “Het is fijn dat beide initiatieven eens samenvallen”, aldus vredesambtenaar Filip Deheegher. “Je merkt dat vrede en cultuur hand in hand gaan en we zorgen hier en daar voor een combinatie. Zo knutselen we met kinderen rond vrede, speelt Ypriana het concert Coming Together, organiseren de gidsen vredeswandelingen en rollen we uiteraard de vredesvlag uit. ’s Avonds is er een groot en uniek vredesconcert in de kathedraal. Jean-Marie Tahon en Dirk Coutigny namen het initiatief om 150 stemmen van Ieperse en Poperingse koren samen te brengen. Voor mij is het op deze dag altijd belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat je met een open vizier iemand tegen het lijf kan lopen.” (API)

Het hele programma vind je op www.ieper.be/mozaïek. Tickets voor het concert op www. hetperron.be/vredesconcert.