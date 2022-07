Op de Vlaamse Feestdag 11 juli kunnen de Bredenaars en toeristen een fantastische dag beleven tijdens de Dag van de Bredenaar op Oostende Koerse.

Tijdens de jubileumeditie van Oostende Koerse zorgt een hondertal paarden voor spektakel. Bredenaars kunnen gebruik maken van een speciale voucheractie om te genieten van een dagje toppaardenrennen én enkele Vlaamse topartiesten.

Op de Vlaamse Feestdag, maandag 11 juli, is de ACEG Wellingtonrenbaan van àlle Bredenaars. Zowel de inwoners, de tweede verblijvers en de toeristen van Bredene kunnen dankzij het gemeentebestuur genieten van een extra voordeelactie. Met deze speciale uitknipbare voucher (die in de juni-editie van Bredene Magazine zit) kan men voor elke betalende toeschouwer één gratis bezoeker meenemen. Zo betaalt men maar 5 in plaats van 10 euro per persoon voor een meeslepende namiddag én avond amusement!

Om 10.30 uur gaan de deuren open voor een stevig programma met premium draf– en galoprennen. Zo is er onder meer de Grote Prijs van de Gemeente Bredene. En nadat het laatste paard over de meet loopt, zingt de hele esplanade mee met Sergio, Yves Segers en Swoop. Bredenaars kunnen de voucher uitknippen uit Bredene Magazine of afhalen aan de balie van het MEC Staf Versluys en op 11 juli meebrengen naar de kassa.

10 jaar Oostende Koerse

Oostende Koerse is hélemaal terug. Au Grand Complèt, na twee coronazomers. De ACEG Wellington Hippodroom viert op een grootse manier de 10de verjaardag van Oostende Koerse. Het worden 9 fantastische rendagen met zo’n 70.000 bezoekers. Na de wedstrijden is het grote binnenplein één groot feestpaleis met onder meer Garry Hagger, Gunther Neefs, Bart Kaëll, … ambiance verzekerd.