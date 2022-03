Daan pakt uit met technofuif in kelder van Jeugdhuis Knipperlicht: “Uitkijken naar lichtshow”

Op zaterdag 26 maart toveren Daan Vanthuyne en zijn mede-dj’s van Eden Music Events de kelder van Jeugdhuis Knipperlicht om tot De Technokelder. “Techno is een vrij donker subgenre in de elektronische muziek dat zich perfect leent tot duistere of industriële locaties”, aldus de organisator.

Het evenement was eerst gepland op 3 december vorig jaar, maar op de valreep gooide de coronacrisis nog roet in het eten. “Op 26 november verstrengden plots de maatregelen”, zegt DJ en organisator Daan Vanthuyne. “De gouverneur van Oost-Vlaanderen verbood alle fuiven en niet lang daarna werden de maatregelen ook op federaal niveau aangescherpt. Jammer, want we hadden destijds alle moeite gedaan om een coronaveilige Technokelder te organiseren. We kochten 100 coronatesten om voor het binnengaan iedereen te kunnen testen. Gelukkig wou de leverancier die terugnemen, al zijn we de verzendkosten wel kwijt natuurlijk.”

“We hebben het evenement dan maar meteen ver genoeg uitgesteld. Het voordeel is wel dat we nu volledig zonder restricties kunnen feesten. We hebben het ticket van een aantal mensen moeten terugbetalen, maar intussen zitten we alweer op hetzelfde aantal als in november.”

“Ik wil al lang eens een dergelijk evenement organiseren, ik ben zelf ook DJ en fan van het genre. Bovendien is een technokelder een bekend concept in binnen- en buitenland. De Trap in Kortrijk heeft ook een ondergrondse ruimte waar soms een technofuif georganiseerd wordt. Techno is gewoon een donker muziekgenre dat zich perfect leent tot donkere of industriële locaties. Er worden ook veel raves georganiseerd in verlaten fabrieksgebouwen. We hebben een erg industrieel uitziende DJ-booth gemaakt die perfect past in het concept. De lichtshow wordt ook iets om naar uit te kijken, daarmee willen we echt uitpakken. We beginnen drie dagen op voorhand al met die op te bouwen, zoiets zullen ze nog niet vaak gezien hebben in ’T Knip.”

“Op het evenement zullen zeven DJ’s spelen in twee zalen. De kelder zelf is uiteraard voorbehouden voor de pure techno, boven de grond hebben we ter contrast een ‘white room’, waar we het iets rustiger houden met wat melodische house.”

“We zullen zien hoe het loopt op 26 maart, maar ik ben eigenlijk al op zoek naar andere kelders in de streek om in de toekomst misschien gelijkaardige evenementen in te kunnen organiseren.” (JF)

Inkom kost 11 euro, tickets en info via de Facebookpagina van De Techno Kelder.