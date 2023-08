D‘4szoenriêdrs stippelen motorrondrit uit

Voor de zeventiende keer al is Ardooie het startdecor voor een motortreffen, de jaarlijkse zomerrit. Wie van motors houdt kan op zondag 3 september een kijkje komen nemen aan café De Biekorf in de Biekorfstraat. Daar kunnen de deelnemers aan de motorrondrit de start nemen voor een bepijlde rondrit van circa 180 kilometer. Traditioneel worden de rijtuigen even gestald voor het vertrek en voor freaks is dit zeker een streling voor het oog. Met de toer onder de noemer d’4szoenriêders bezorgen de motorfreaks van d’4szoensrieders alle collega’s uit de brede regio een mooie trip. Karel Neirynck: “Wie wil deelnemen kan van start gaan tussen 8.30 uur en 12.30 uur.” Ann Deceuninck is de gastvrouw in café De Biekorf. Bij de start serveert zij koffie en onderweg zijn er verschillende stopplaatsen waar de deelnemers iets geserveerd krijgen. Deelnemers krijgen onderweg vier stops. (foto JM)

Info en inschrijven: café De Biekorf of 0472 42 59 46.