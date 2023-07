D-Oe-Ma-Wa City Run laat je sportief Dentergem verkennen

-Op zondag 27 augustus palmt de Doe-Ma-Wa City Run opnieuw Groot-Dentergem in. Centraal staat lopen of wandelen langs een gezellig uitgestippeld parcours in het centrum van de stad. Je loopt bovendien binnen in enkele Dentergemse gebouwen voor een blik achter de schermen.

De D-Oe-Ma-Wa City Run staat niet toevallig voor Dentergem, Oeselgem, Markegem en Wakken. “Het bewegwijzerde parcours is ongeveer 4,5 kilometer lang”, weet sportfunctionaris Ciska Van Acker. “Wie 9 kilometer wil lopen kan de lus twee keer afleggen.”

“Het parcours leidt je ook binnen bij Ramen Lanssens, woonzorgcentrum Maria Burcht, de nieuwe school voor buitengewoon onderwijs De Ruimtevaarder, de firma All Drain, het JOC, het gemeentehuis, het archiefgebouw, vrije basisschool Zeppelin en de kerk voor een unieke passage.”

Op het kerkplein kunnen de kinderen ravotten op de springkastelen en Wielertoeristenclub De Paaldorpvrienden leert je de ‘Surplace’-techniek: je balancerend de fiets op dezelfde plek houden zonder steun. Aan de bar kan je iets bestellen om te drinken, terwijl je gezellig bijpraat met andere deelnemers of supporters.

Deelnemers die zich nog inschrijven tot en met maandag 31 juli betalen als volwassene 3 euro. Ook interessant: schrijf je je in voor vrijdag 14 juli en vrijdag 21 juli, dan kom je nog in aanmerking voor de twee laatste tombolatrekkingen met een Dentergembon als prijs. Je plekje reserveren doe je online.

Openbaar vervoer

Vanaf 1 augustus is de inschrijvingsprijs 5 euro voor volwassenen. “Kinderen tot en met 12 jaar die begeleid worden door een volwassene, lopen gratis mee”, weet Ciska. “Er zal een leuke attentie klaarliggen voor alle deelnemers onder 12 jaar aan het einde van het parcours. Vertrekken en aankomen gebeurt op Kerkplein 1. Aanmelden kan al vanaf 13.30 uur aan het gemeentehuis, starten vanaf 14 uur (lopers) of 14.15 uur (wandelaars). Lopers en wandelaars kunnen hun toer aanvatten tot 15 uur.”

“Wie medische begeleiding nodig heeft, zal terechtkunnen in een lokaal in het gemeentehuis bij de hulpverleners. De organisatie vraagt om indien mogelijk met het openbaar verkeer of de fiets te komen. Fietsen kunnen geplaatst worden achteraan het JOC. Parkeren met de auto kan in de wijk Abbeloos. (vadu)