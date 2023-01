Creabeurs Bère Preus dit najaar opnieuw van de partij: “Na 4 jaar terug van weggeweest!”

Margot Behaeghe en Annelies Van de Vyver organiseren dit najaar een nieuwe creabeurs “Bère Preus”. Als onthaalmedewerker van Stad Izegem en oprichtster van Letter Atelier, kent Margot het reilen en zeilen van de stad als geen ander. Annelies is als Emelgemse en bezielster van Il filo rosso op de hoogte van alle activiteiten die de stad organiseert. Ze sloegen de handen in elkaar om opnieuw een grote beurs in Izegem te organiseren.

“Bère Preus” is een creatieve kerstbeurs waar zowel ondernemers als hobbyisten kunnen aan deelnemen. Er wordt geen onderscheid gemaakt zodat iedereen de kans krijgt om zijn/haar artikelen tentoon te stellen en te verkopen.

Er worden workshops voorzien voor zowel kinderen als volwassenen, kinderanimatie en foodtrucks om de honger te stillen. Het cultuurcafé is ook het ganse weekend open om te voorzien in de nodige drankjes. De beurs gaat door in het cultuurhuis De Leest, Sint Jorisstraat 62 te 8870 Izegem.

Tijdens het weekend van 11 en 12 november 2023 worden de foyer en schouwburgzaal ondergedompeld in ware kerstsfeer. Op zaterdag gaan de deuren open van 11u tot 19u en op zondag van 11u tot 18u.

Het doel van deze beurs is om mensen te verenigen na enkele woelige jaren van Covid-19, oorlog en energiecrisis. In Izegem en ver daarbuiten bruist het van creatief talent en ondernemingszin. “Bère Preus” is een beurs waar Izegem nood aan heeft om dat handgemaakte, lokale en verbindend karakter terug te brengen. In 2019 ging de laatste editie van Zelvegemakt door. De jaren daarna is er geen beurs meer doorgegaan van dit formaat en beslisten wij om op eigen initiatief een nieuwe beurs te organiseren.

Vanaf nu zijn we dus op zoek naar ondernemende standhouders die een plekje willen op de beurs. Via een aanmeldingsperiode tot en met eind juni ‘23 kan iedereen zich kandidaat stellen. Dit kan via berepreus@outlook.be.

Daarna wordt een selectieronde gehouden om de diversiteit en creatief karakter te garanderen. Er is plaats voor een 40 à 50-tal standen.