Cowboys en cowgirls langs het parcours van Gent-Wevelgem voor het goede doel: “Opbrengst gaat naar Villa Rozerood”

Het is vandaag koers in Heuvelland dat laten de lokale bewoners niet zo maar passeren. Op de Monteberg in Dranouter nodigde Philippe Soens in zijn vakantiewoning dit jaar tal van cowboys en cowgirls uit.

“Een ludieke actie waarbij we de inkomsten van dit evenement graag afstaan aan het goede doel met name de werking van Villa Rozerood.” Villa Rozerood biedt gezinnen met zwaar zieke kinderen en jongeren een respijt- en ontspanningsverblijf aan, met zorg op maat, om hen op adem te laten komen en hun batterijen op te laden.

Ook de huidige situatie in Oekraïne werd door Philippe niet vergeten. “Op het grasveld ligt een spandoek met daarop “Go Home Vladi”, de boodschap is duidelijk dacht ik. We maakten de tekst ook met knipoog door er in kleine letters ‘mir’ bij te plaatsen. We beseffen denk ik allemaal zeer goed hoe ernstig de situatie wel is.”

Start toeristisch seizoen

De doortocht van Gent-Wevelgem was meteen ook de start van het toeristisch seizoen in Heuvelland. Voor wijnboer Martin Bacquart van Entre-deux-Monts meteen het signaal om de gasten zijn nieuwe degustatieruimte van het wijndomein te laten ontdekken.

“Het is de bedoeling om er toeristen te ontvangen. De nieuwe ruimte is om te proeven of te kopen, voor de toevallige passanten en kleine groepjes die eens iets willen drinken. Op die manier worden ze gescheiden van de bezoekers met een reservatie die in de grote degustatiezaal worden ondergebracht.”

De nieuwe winkel van Entre-Deux-Monts opent officieel rond 16 april. Van het wijndomein verscheen ook een speciale koerseditie van de Wiscoutre, de mousserende wijn van Entre-deux-Monts. De bubbels werden geserveerd aan al wie zich inschreef voor een VIP-formule bij Gent-Wevelgem.

Daarmee erkent het organiserende Flanders Classics de kwaliteit van de Heuvellandse bubbels. “Onze streek komt steeds prominenter op de toeristische kaart te staan,” aldus nog Marin Bacquart.

(MD)