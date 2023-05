Cowboy Henk krijgt tegen eind 2023 make-over

Wie Lucky Luke zegt, zegt Cowboy Henk. Of toch in Kortrijk, waar de zes meter hoge buste van Cowboy Henk op het rondpunt bij de E17-afrit al enige tijd in slechte staat is. Na een algemene toestandscontrole in de zomer van 2021 staat Cowboy Henk bovenaan de prioriteitenlijst voor behandeling, maar een onderhoudsbeurt zit er voorlopig (nog) niet in. “Cowboy Henk is tot op het bot versleten en niet meer te restaureren. Het budget dat we daarvoor zouden moeten uittrekken is waanzinnig hoog”, vertelt cultuurschepen Axel Ronse. Cowboy Henk is opgetrokken uit verschillende bladplanten in kunststof, geënt op een metalen structuur, maar die zijn nu zodanig versleten dat het zwarte zeil eronder zichtbaar is. “Op dit moment willen we nog niet te veel vrijgeven, maar het wordt ongetwijfeld de moeite. We voorzien tegen eind 2023 een nieuwe, originele oplossing, maar hoe die er zal uitzien, zijn we nog aan het bespreken met de geestelijke vader van de stripfiguur, Herr Seele.” (foto MD)