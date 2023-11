Covergroep De Constateurs Oudenburg op de bres voor De Warmste Week: “Thema ligt ons na aan ‘t hart”

Covergroep De Constateurs uit Oudenburg zet zich voor de tweede keer in voor De Warmste Week. “We deden dat ook al in 2019 en verzorgen nu opnieuw een huiskamerconcert voor de hoogste bieder. Toen konden we 500 euro schenken. We hopen er dit jaar nog een grote schep bovenop te kunnen doen”, zeggen Dominiek Meyns en Dries Vandenbussche.

De Warmste Week schenkt dit jaar extra aandacht aan kinderen onder het thema ‘Opgroeien zonder zorgen’. Het is spijtig genoeg nog altijd zo dat niet alle kinderen krijgen waar ze recht op hebben: een warme thuis. En dat beroert ook de muzikanten van De Constateurs.

“Inderdaad, we hebben allemaal kinderen en zijn daarbij sociaal geëngageerd. Onze eigen kinderen krijgen warmte en verzorging. We wensen niemand toe om met zorgen op te groeien”, zegt zanger Dries Vandenbussche. “Het goede doel ligt ons dan ook na aan het hart. We zijn niet te beroerd om geld aan dit goede doel te geven.” En dat willen de vijf mannen en twee dames van De Constateurs doen via een speciale actie.

Hoogste bieder

“We veilen een huiskamerconcert. Bij de hoogste bieder komen we musiceren en leute maken. Voorwaarde is wel dat het echt bij iemand thuis is. We aanvaarden dan ook geen bod voor een concert in een zaal of café. Wat wel kan, is dat een groep vrienden of families samen leggen en ons dan bij iemand uitnodigen”, verduidelijkt bassist Peter Velle.

“Bij de hoogste bieder komen we musiceren en leute maken”

De biedingen lopen af op zaterdag 23 december om 18 uur. Wie de gelukkige winnaar van een concert is, wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina van De Constateurs. Daarna spreken de muzikanten met de hoogste bieder een datum af. En dat het een knalavond wordt, zal wie het repertoire van de groep kent, beamen.

De Constateurs werd in 2019 opgericht. “We zijn een bende vrienden die wekelijks repeteren en ons amuseren op de zolder van het dorpshuis in Ettelgem”, vertelt Dominiek Meyns die aan de drums staat. De groep bestaat verder uit Peter Velle (bassist), Jens De Vos (toetsenist), Koenraad Verduyn (gitarist), Katrien Seys (gitarist), Dries Vandenbussche (zang) en Margot Philippe (zang).

De Constateurs vond zijn naam naast het repetitielokaal. “Café De Sportvriend is het duivenlokaal, vandaar komt constateur of in het Nederlands duivenklok. Het is een toestel dat bij vluchten nodig is om het tijdstip van aankomst van de duiven vast te leggen”, legt Dries Vandenbussche uit.

Start vóór corona

Sedert de oprichting heeft de covergroep een 20-tal optredens verzorgd. “We konden geen slechter momenten kiezen om te starten, net voor corona, waardoor repeteren er lange tijd niet in zat en uiteraard geen optredens. We gingen pas echt van start in 2021”, zegt Dominiek.

De Constateurs speelt en zingt enkel Nederlandstalige covers. Dat gaat van Gorki tot Raymond van het Groenewoud, De Mens, The Scene. “Dit concept zit duidelijk weer in de lift. Wie ons boekt, weet wat te verwachten”, stelt Dries. “Groot voordeel is dat iedereen de nummers kent, en velen uit volle borst meezingen. Dat is waarvoor we het doen: amusement brengen en er zelf plezier aan beleven, want wij maken alle zeven graag muziek.”

Wie dus De Constateurs eens in de eigen huiskamer wil horen en zien, weet wat te doen: het hoogste bod uitbrengen. “Help ons aan schandalig veel geld om kinderen te laten opgroeien zonder zorgen”, aldus de muzikanten.

https://dewarmsteweek.be/acties/bied-op-een-huiskamersconcert-van-de-constateurs