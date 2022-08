Coureurs organiseren smoefeltocht ten voordele van Tordale

Bike Team Den Heirweg organiseert voor de tweede keer een smoefeltocht ten voordele van Tordale. Dat gebeurt op zondag 28 augustus. “We fietsen een rit van 35 km en houden vier tussenstops waar telkens een artisanaal streekproduct aangeboden wordt”, zegt Pascal Lievens van BTDH.

Bike Team Den Heirweg kortweg BTDH werd opgericht in 2009. “Het begon eerder bescheiden, maar algauw groeide onze wielervereniging uit tot een begrip in de streek. Ondertussen maken een 70-tal sportievelingen deel uit van onze fietsfamilie”, begint Pascal Lievens namens BTDH.

De club verzorgt ritten op maandagavond, woensdagnamiddag en -avond en zondagmorgen. “Iedereen komt aan zijn trekken: de langzamere fietser, de fietser die wat meer snelheid verkiest en de mountainbiker ondergebracht in een specifiek deel van de club, namelijk The Dirty Shifters.”

Fietsplezier, respect, zorg en sportiviteit staan hoog in het vaandel. “Wie eraan denkt om eens mee te fietsen, is altijd welkom om enkele ritten uit te proberen. Als je daarna wil aansluiten, kun je steeds terecht in het clublokaal Café Den Heirweg in Zedelgem”, vervolgt Pascal Lievens.

Tot enkele jaren geleden organiseerde BTDH ‘Den Heirweg Classic’. “We fietsten toen ten voordele van de mugheli. We hadden regelmatig meer dan 150 deelnemers. Corona heeft jammer genoeg veel evenementen op non-actief gezet, zoals Den Heirweg Classic. Maar nu gaat onze club er weer vol tegenaan. Dit jaar organiseren we voor de tweede keer een smoefeltocht. Net zoals bij de vorige editie doen we dit ten voordele van het zorgcentrum Tordale in Torhout.”

Pairi Daiza

“Dankzij de onbaatzuchtige inbreng van de vrijwilligers van Bike Team Den Heirweg werd er vorig jaar 1.000 euro geschonken aan Tordale. Dankzij deze mooie gift kunnen onze cliënten dit najaar zorgeloos genieten van een deugddoende uitstap naar Pairi Daiza”, zegt Tania Blomtrock, netwerkcoach bij Tordale.

Vier smoefelstops

De smoefeltocht heeft plaats op zondag 28 augustus. “We vertrekken tussen 13 en 14.30 uur voor een ritje van ongeveer 35 km. Start en aankomst is in Tordale Oost in de Weserstraat in Torhout. Er kan geparkeerd worden op terrein Tordale. Deelnemen kost 10 euro in voorverkoop. De dag zelf betaal je 12 euro. In deze prijs zijn vier tussenstops met artisanale streekproducten inbegrepen. Kaarten zijn te verkrijgen in het clublokaal Den Heirweg in de Snellegemsestraat 117, Zedelgem, op het nummer 050 20 87 38 of via mail op btdenheirweg@gmail.com. Centen overschrijven met vermelding van naam en mailadres gebeurt op het rekeningnummer BE20 9730 8026 9756. Dankzij onze sponsors hebben we mooie naturaprijzen in petto”, besluit Pascal Lievens.

www.facebook.com/Biketeamdenheirweg